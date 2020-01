Časť živnostníkov dostáva oznámenia o novom poistnom

Bratislava 13. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného na rok 2020. Živnostníci tak dostanú v týchto dňoch oznámenia buď listom prostredníctvom pošty, alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných spolu 164.451 oznámení a do e-schránok ďalších 10.484 oznámení.



Nová výška poistného platná od 1. januára 2020 súvisí so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na tento rok. Týka sa to viac ako 174.637 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ, a ďalších 298 samostatne zárobkovo činných osôb si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné poistné v novej výške uhradiť do 10. februára 2020. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si včas upravili aj platobný príkaz v banke.



"Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 167,89 eura mesačne (v roku 2019 to bolo 158,11 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2350,66 eura mesačne (vlani to bolo 2213,75 eura)," informovala poisťovňa.



Výška poistného sa od 1. januára 2020 nemení tým SZČO, ktoré poistné platia podľa údajov z daňového priznania v rozpätí medzi novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom. Platiť budú rovnakú výšku poistného ako v roku 2019, a to až do 1. júla 2020, keď im Sociálna poisťovňa oznámi novú výšku poistného podľa daňového priznania za rok 2020 (ak daňový úrad nepožiadajú o odloženie predloženia daňového priznania.