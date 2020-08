Castex: Vláda predstaví plán hospodárskej obnovy 3. septembra

Paríž 26. augusta (TASR) - Francúzska vláda predstaví plán hospodárskej obnovy 3. septembra. Oznámil to v stredu premiér Jean Castex. Jeho kabinet hľadá spôsoby, ako oživiť ekonomickú aktivitu po kríze, do ktorej vohnala hospodárstvo pandémia nového koronavírusu.



Castex v rozhovore pre France Inter Radio povedal, že balík stimulov bude zahŕňať aj 2 miliardy eur na podporu umenia a kultúry.



Vláda v sobotu (22. 8.) uviedla, že predstaví detaily svojho plánu obnovy v hodnote 100 miliárd eur v prvom septembrovom týždni namiesto pôvodného termínu 25. augusta, pretože sa snaží sústrediť na prípravu nového školského roka.



Castex vyhlásil tiež, že kabinet a príslušné úrady urobia všetko, čo je v ich silách, aby zabránili novým celoplošným blokádam v rámci boja so šírením nákazy. Pripomenul však, že pandémia sa nezmierňuje, ale počet nových prípadov narastá.



Profesor Jean-Francois Delfraissy, vedúci tímu odborníkov, ktorí radia vláde pri ochorení COVID-19, uviedol, že druhá vlna epidémie by mohla zasiahnuť krajinu v novembri.