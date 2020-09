Castex vyzval firmy: Francúzi by mali pracovať na čiastočný úväzok

Montévrain 14. septembra (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex v pondelok vyzval firmy, aby sa so zamestnancami dohodli na práci na čiastočný úväzok, ktorú čiastočne financuje štát. Vyhnú sa tak úplnému prepúšťaniu počas krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.



Castex pri návšteve továrne v Montévrain, východne od Paríža, odporučil firmám podpísať dohody o práci na čiastočný úväzok čo najskôr, do 1. novembra. Vláda totiž spoločnostiam, ktoré sa zaregistrujú, uhradí až 93 % z čistej mzdy zamestnanca, aj keď už nebude pracovať na plný úväzok. Program má bežať minimálne do budúceho leta.



Francúzska vláda už minula miliardy eur na udržanie pracovných miest a platov ľudí, ktorí by inak boli prepustení počas blokád spojených s koronavírusom v období marec-máj.



Cieľom je obmedziť nezamestnanosť, ktorá by mala do konca roku 2020 dosiahnuť 9,5 % po tom, čo Francúzsko v prvej polovici tohto roka stratilo 715.000 pracovných miest.



Paríž plánuje použiť ďalších 100 miliárd eur na pomoc ekonomike pri zotavovaní. Castex ale pripomenul, že to bude fungovať len ak dôjde k "celkovej mobilizácii“.



Od marca sa vďaka dohodám medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov podarilo zachrániť 50.000 pracovných miest.



Vláda odhaduje, že ekonomika Francúzska sa tento rok prepadne o 11 %, hoci minister financií Bruno Le Maire naznačil, že pripravuje zverejnenie menej pesimistickej predpovede tento mesiac.