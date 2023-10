Cathay Pacific kúpil vyše 30 airbusov za takmer 5 mld. USD

Hongkong 2. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť Cathay Pacific uzatvorila kontrakt s európskym výrobcom lietadiel Airbus na dodávku vyše tridsiatky lietadiel za takmer 5 miliárd USD. Dokončenie dodávok sa očakáva do šiestich rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cathay Pacific so sídlom v Hongkongu v týchto dňoch oznámila, že kúpila 32 lietadiel A321-200neo v katalógovej cene 4,66 miliardy USD (4,40 miliardy eur). Kontrakt schválili konglomerát Swire Pacfic aj letecká spoločnosť Air China, ktoré spoločne kontrolujú v Cathay Pacific viac než 50 % hlasovacích práv.



Spoločnosť očakáva, že celá objednávka bude zrealizovaná najneskôr do konca roka 2029, pričom by mala rozšíriť najmä prepravnú kapacitu jednej z jej divízií, HK Express. Nové stroje chce Cathay Pacific využívať najmä v rámci vnútroštátnej prepravy v kontinentálnej Číne a na lety do iných ázijských krajín.



(1 EUR = 1,0594 USD)