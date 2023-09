CATL bude vyrábať nabíjaciu batériu Shenxing aj v Nemecku a Maďarsku

Mníchov 4. septembra (TASR) - Čínsky výrobca batérií CATL bude okrem domácich závodov vyrábať svoju pripravovanú rýchlonabíjaciu batériu Shenxing aj v Nemecku a Maďarsku. Uviedol to v pondelok hlavný inžinier Kao Pcheng-fej na autosalóne IAA v Mníchove. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Batéria sa bude sériovo vyrábať v Číne od konca roka 2023 a od roku 2024 by sa už mala používať v elektrických vozidlách.



Kao Pcheng-fej odmietol poskytnúť presnejší časový plán výroby v Európe. Uviedol len, že so zákazníkmi v regióne ešte neboli uzavreté žiadne dohody o odbere.



CATL, najväčší svetový výrobca batérií, tvrdí, že nová batéria Shenxing vyrobená z fosforečnanu lítno-železitého alebo LFP, bude schopná prejsť 400 kilometrov už po 10-minútovom nabití a 700 km na plné nabitie.



LFP batéria je lacnejšia ako nikel-kobalt-mangánové batérie používané automobilkami, ako BMW alebo Tesla, dodal.



CATL spustil výrobu vo svojom závode v nemeckej spolkovej krajine Durínsko v decembri 2022 a buduje najväčší európsky závod na výrobu batérií v maďarskom Debrecíne s cieľom spustiť výrobu o dva až tri roky.