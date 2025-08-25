< sekcia Ekonomika
Čaučík: Huliakov návrh na zvýšenie zdanenia hazardu ide proti rodinám
Návrh by mal rušiť zákaz prevádzky lotérií aj počas Vianoc, Veľkého piatku či štátneho smútku, pričom podľa opozičného poslanca by mali tieto dni patriť najmä rodinám a nie hazardu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. augusta (TASR) - Návrh na zvýšenie dane z hazardu o jedno percento, ktorý predstavil ešte 11. augusta minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), ide proti rodinám. Návrh podľa opozičného poslanca Mariána Čaučíka (KDH) slúži hazardnému biznisu a zakrýva miliardové zisky hazardných spoločností, ktoré sa vyhýbajú spravodlivejšiemu zdaneniu. KDH ho preto odmieta, pričom má pripravený vlastný návrh, ako dostať hazard pod kontrolu a ochrániť tak rodiny.
„Povedzme si pravdu - toto je návrh hazardnej loby, nie zákon pre rodiny. Hazardné firmy na Slovensku dosahujú obrovské zisky, v minulom roku ľudia stavili viac než 24 miliárd eur, firmy si nechali vyše 1,4 miliardy a štát dostal len približne 350 miliónov. To je výsmech sociálnej spravodlivosti aj schopnosti tejto vlády konsolidovať. A teraz namiesto vyššieho zdanenia a mimoriadneho odvodu prichádza Huliak s návrhom, ktorý hazard ešte viac normalizuje a rozširuje,“ spresnil Čaučík.
Návrh by mal rušiť zákaz prevádzky lotérií aj počas Vianoc, Veľkého piatku či štátneho smútku, pričom podľa opozičného poslanca by mali tieto dni patriť najmä rodinám a nie hazardu. Ďalej kritizoval aj pokus zriadiť komoru stávkových spoločností pod vedením Tiposu. „To je učebnicový príklad legalizovaného lobingu. Firmy, ktoré z hazardu profitujú, si budú písať zákony pre seba a Tipos im to posvätí. Namiesto ochrany občanov tu máme otvorenú službu biznisu, ktorý ničí životy,“ doplnil.
KDH chce podľa neho na najbližšej parlamentnej schôdzi v septembri predstaviť vlastný návrh novely zákona o hazardných hrách. Týkať by sa mal zavedenia povinnosti pre prevádzkovateľov zasielať hráčom mesačný výpis z hráčskeho konta s prehľadom vkladov, výhier a čistého rozdielu doplnený o upozornenie na riziká hazardu a kontakty na odbornú pomoc. Zároveň by mal návrh priniesť aj spravodlivejšie zdanenie hazardu vrátane zavedenia mimoriadneho odvodu, posilnenie právomocí štátu a obcí, ako aj účinnejšiu prevenciu a ochranu rodín pred negatívnymi dôsledkami závislostí. Súčasťou návrhu by mali byť tiež prísnejšie pravidlá pre marketing a reklamu hazardných hier. „Hazard treba regulovať, zdaňovať a držať pod kontrolou. Nie rozširovať, oslavovať a odovzdávať do rúk lobistov,“ uzavrel Čaučík.
„Povedzme si pravdu - toto je návrh hazardnej loby, nie zákon pre rodiny. Hazardné firmy na Slovensku dosahujú obrovské zisky, v minulom roku ľudia stavili viac než 24 miliárd eur, firmy si nechali vyše 1,4 miliardy a štát dostal len približne 350 miliónov. To je výsmech sociálnej spravodlivosti aj schopnosti tejto vlády konsolidovať. A teraz namiesto vyššieho zdanenia a mimoriadneho odvodu prichádza Huliak s návrhom, ktorý hazard ešte viac normalizuje a rozširuje,“ spresnil Čaučík.
Návrh by mal rušiť zákaz prevádzky lotérií aj počas Vianoc, Veľkého piatku či štátneho smútku, pričom podľa opozičného poslanca by mali tieto dni patriť najmä rodinám a nie hazardu. Ďalej kritizoval aj pokus zriadiť komoru stávkových spoločností pod vedením Tiposu. „To je učebnicový príklad legalizovaného lobingu. Firmy, ktoré z hazardu profitujú, si budú písať zákony pre seba a Tipos im to posvätí. Namiesto ochrany občanov tu máme otvorenú službu biznisu, ktorý ničí životy,“ doplnil.
KDH chce podľa neho na najbližšej parlamentnej schôdzi v septembri predstaviť vlastný návrh novely zákona o hazardných hrách. Týkať by sa mal zavedenia povinnosti pre prevádzkovateľov zasielať hráčom mesačný výpis z hráčskeho konta s prehľadom vkladov, výhier a čistého rozdielu doplnený o upozornenie na riziká hazardu a kontakty na odbornú pomoc. Zároveň by mal návrh priniesť aj spravodlivejšie zdanenie hazardu vrátane zavedenia mimoriadneho odvodu, posilnenie právomocí štátu a obcí, ako aj účinnejšiu prevenciu a ochranu rodín pred negatívnymi dôsledkami závislostí. Súčasťou návrhu by mali byť tiež prísnejšie pravidlá pre marketing a reklamu hazardných hier. „Hazard treba regulovať, zdaňovať a držať pod kontrolou. Nie rozširovať, oslavovať a odovzdávať do rúk lobistov,“ uzavrel Čaučík.