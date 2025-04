Čaučík: Takáč musí zaistiť rýchle odškodnenie farmárov

Bratislava 2. apríla (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) musí zabezpečiť rýchly, jednoduchý a transparentný proces odškodnenia farmárov v dôsledku ochorenia slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku. Opozičný poslanec z KDH Marián Čaučík upozornil, že tento proces je pomalý, keďže rezort pôdohospodárstva plánuje zbierať žiadosti od farmárov postihnutých SLAK až do konca septembra 2025.



„Minister Takáč od začiatku podcenil ochorenie slintačky a krívačky, neskoro ju začal riešiť, nezabezpečil dostatočné bezpečnostné opatrenia a najnovšie aj hádže polená pod nohy všetkým postihnutým farmárom. Dokazuje to jeho nezáujem o chovateľov a ich mimoriadne náročnú situáciu,“ uviedol Čaučík.



Zdôraznil, že je neprijateľné, aby sa až od októbra 2025 začalo administratívne overovanie, odborné hodnotenie a prekovanie komisiou, pričom potom by mal Takáč rozhodnúť o finálnej výške odškodnenia. Zároveň upozornil, že škoda chovateľom vznikla úradným rozhodnutím a štát má povinnosť im ju zo zákona uhradiť.



„Dôrazne vyzývam ministra Takáča, aby dodržiaval základné princípy právnej istoty, predvídateľnosti a rovnakého prístupu ku všetkým chovateľom, ktorí sa nachádzajú v problémoch, ktoré Slovensko nezažilo posledných 50 rokov,“ uzavrel Čaučík. Zjednotiť by sa mala podľa neho tiež celková náhrada za veľkú dobytčiu jednotku bez ohľadu na veľkosť chovu, čím by sa zásadne zjednodušil celý proces administrácie a odškodňovania domácich chovov.