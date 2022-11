CB Investment Management investoval do startupu Digitoo

Bratislava 24. novembra (TASR) - Fond CB Growth One, spravovaný spoločnosťou CB Investment Management zo slovenskej investičnej platformy Crowdberry, uzatvoril v týchto dňoch investíciu do českého startupu Digitoo, ktorý sa zaoberá vývojom umelej inteligencie na digitalizáciu účtovných procesov. V piatok o tom informovala spoločnosť Digitoo.



Startup rozbehla pred dvoma rokmi Karin Fuentesová, ktorá naň do dnešného dňa získala investície v celkovej výške 2,5 milióna eur od troch rôznych investorov - českých fondov Nation 1 a Kaya VC a aktuálne zo slovenského CB Growth One. Vďaka tomu Digitoo aktuálne vstupuje na slovenský a britský trh.



V poradí už tretia investícia do startupu, tentoraz vo výške 1,1 milióna eur, je podľa Fuentesovej kombináciou financií pochádzajúcich z nového fondu založeného spoločnosťou Crowdberry a financií od prvých dvoch investorov. V blízkej budúcnosti startup očakáva ďalšie investície od zahraničných investorov.



Digitoo vzniklo v roku 2020 a dnes je ocenené na 13,1 milióna eur. Tím tvorí 28 ľudí a ďalších 40 brigádnikov, ktorí pracujú na príprave podkladov na vývoj umelej inteligencie. V digitalizácii účtovníctva sa Digitoo orientuje na malé a stredne veľké firmy. Má viac ako 650 pilotných klientov.



Slovenská investičná platforma Crowdberry v súčasnosti okrem priameho investovania do firiem spravuje niekoľko investičných fondov. Jedným z nich je aj fond CB Growth One na podporu začínajúcich slovenských firiem s objemom viac ako 23 miliónov eur, ktorý spravuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti CB Investment Management.