ČBA: Česká ekonomika bude tento rok pokračovať v raste
Čo sa týka trhu práce, ten sa podľa ekonómov v poslednom roku zhoršoval.
Autor TASR
Praha 11. februára (TASR) - Česká ekonomika by v tomto aj budúcom roku mala zaznamenať rast zhruba o 2,6 %. Potiahnuť by ju mal domáci aj zahraničný dopyt. Inflácia by zasa mala zotrvať pod 2 %, niektoré jej zložky však zatiaľ stále nie sú pod kontrolou. Vyplýva to z prognózy Českej bankovej asociácie (ČBA), ktorú zverejnil server iDNES.cz.
„Výhľad potvrdil návrat k výraznejšiemu rastu ekonomiky. Tento aj budúci rok čakáme rast o 2,6 %. Vyhliadky sa opierajú o lepší export a rast spotreby domácností,“ povedal hlavný ekonóm ČBA Jaromír Šindel.
Rast spotrebiteľských cien očakávajú ekonómovia v tomto roku mierne pod dvojpercentným cieľom. „Jadrová inflácia je však stále okolo 3 % a rast cien služieb dosahuje dokonca okolo 5 %,“ dodal Šindel.
Centrálna banka bude podľa neho pravdepodobne držať úrokové sadzby na stabilnej úrovni. „Podporuje to jadrová inflácia, ale aj väčšie uvoľnenie rozpočtovej politiky,“ dodal.
V budúcom roku sa inflácia vráti podľa analytikov nad 2 %. „Stále však bude v koridore, ktorý ČNB chce, takže si to nevyžiada rast sadzieb,“ očakáva hlavný ekonóm UniCredit Pavel Sobíšek. Dodal, že mierne pravdepodobné je zníženie sadzieb o štvrť percentuálneho bodu. Dôvodom pre nižšie sadzby by mohol byť kurz koruny, pri ktorom centrálna banka očakáva mierne posilnenie. „Ak by sa naplnila naša prognóza, pre ČNB by to bolo protiinflačné riziko, na ktoré by mohla reagovať znížením sadzieb,“ dodal Sobíšek.
Čo sa týka trhu práce, ten sa podľa ekonómov v poslednom roku zhoršoval. Podľa hlavného ekonóma Komerčnej banky Jana Vejmělka by sa tento rok malo Česko priblížiť ku kulminačnému bodu tohto zhoršovania. „Trh práce však podľa nás zostane napätejší a uvidíme rast nominálnych aj reálnych miezd,“ dodal Vejmělek. Odhaduje, že nezamestnanosť sa bude tento rok pohybovať približne na úrovni 4,6 %.
