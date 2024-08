Banková asociácia: Rast českej ekonomiky nedosiahne tento rok ani 1 %

Praha 11. augusta (TASR) - Česká ekonomika porastie tento rok slabším tempom, než sa pôvodne očakávalo. Poukázali na to najnovšie odhady Českej bankovej asociácie (ČBA), ktoré zverejnil server iDNES.cz. Zatiaľ čo ČBA pôvodne počítala s rastom výrazne nad 1 %, teraz uvádza, že rast túto hranicu nedosiahne.



ČBA oznámila, že prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku revidovala smerom nadol, pod čo sa podpísal aj negatívny vývoj v zahraničí. Zatiaľ čo ešte na jar odhadovala, že české hospodárstvo vzrastie o 1,4 %, teraz predpokladá, že rast dosiahne 0,9 %.



Česká ekonomika dopláca na nie príliš ideálny hospodársky vývoj vo svete. Ide najmä o susedné Nemecko, s ktorým je Česko ekonomicky silne prepojené. Výraznejší hospodársky vzostup komplikuje aj úsilie o fiškálnu konsolidáciu zo strany českej vlády, čo by sa však na budúci rok malo minimálne čiastočne zmeniť.



Ekonómovia očakávajú, že plánovaný deficit štátneho rozpočtu na rok 2025 klesne oproti súčasnému roku iba nepatrne. Hlavným dôvodom sú voľby do Poslaneckej snemovne, ktoré ovplyvnia konsolidačné snahy. Na druhej strane sa však expanzívnejšia fiškálna politika pravdepodobne pozitívne prepíše do výkonnosti českej ekonomiky.



ČBA totiž očakáva, že aj keď tempo ekonomického rastu Českej republiky v roku 2024 nedosiahne ani 1 %, rok 2025 bude iný. Prognostický panel odhaduje rast hospodárstva o 2,7 %. Niektorí analytici dokonca tvrdia, že pri troche šťastia by mohol rast prekonať 3 %.



"Už v 2. polroku tohto roka očakávame v porovnaní s prvou polovicou roka výraznejšie oživenie rastu. Ten by mal pokračovať aj v roku 2025, keď by sa tempo malo priblížiť k hranici 3 %. Vzostup bude ťahať spotreba domácností, postupne sa zvyšujúca investičná aktivita, predpokladaný ekonomický vzostup Nemecka aj ďalších obchodných partnerov," povedal ekonóm Petr Sklenář z J&T Banky.



Celkovo priaznivá by mala byť naďalej aj situácia na trhu práce. Miera nezamestnanosti vzrastie na budúci rok iba nepatrne, a to z 3,6 % na 3,8 %. Pozitívnym faktorom je aj vývoj miezd. Už v tomto roku sa nominálne mzdy v Česku zvýšia medziročne o 7 %. Po odpočítaní odhadovanej inflácie to znamená, že v porovnaní s rokom 2023 by reálne mzdy mali vzrásť zhruba o 4 %.



Spotrebiteľský dopyt aj celkovú investičnú aktivitu by mal potiahnuť aj očakávaný pokles úrokových sadzieb zo strany Českej národnej banky (ČNB). "Česká národná banka by mala pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb zo súčasných 4,5 %. Na konci roka očakávame sadzbu vo výške 3,75 %. Na budúci rok však bude pokles sadzieb iba mierny, pretože očakávame, že úroková miera ČNB klesne iba na 3,5 %," povedal analytik Jaromír Šindel zo spoločnosti Citibank.



Priemerný kurz koruny by mal tento rok predstavovať 25,08 CZK/EUR, na konci roka by sa podľa ČBA mohol dostať mierne pod hranicu 25 korún za euro. Na budúci rok česká mena posilní, priemerný kurz očakáva asociácia na úrovni 24,66 CZK/EUR.