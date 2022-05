ČBA: Reálne mzdy v Česku klesnú tento rok zhruba o 6 %

Praha 12. mája (TASR) - Česi sa tento rok budú musieť pripraviť na citeľný pokles reálnych miezd, a to až o 6 %, varovala Česká banková asociácia (ČBA) v najnovšej prognóze. Súčasná hospodárska situácia sa zároveň začína prepisovať aj do českého pracovného trhu, pretože postupne klesá počet voľných pracovných miest. S rastúcou nezamestnanosťou však ČBA v dohľadnom čase nepočíta. Informoval o tom server iDNES.cz.



Hlavný ekonóm Moneta Money Bank Petr Gapko na štvrtkovej konferencii ČBA uviedol, že v tomto roku sa dá očakávať veľká disproporcia medzi reálnymi a nominálnymi mzdami. Dôvodom je vysoká miera inflácie.



Asociácia v prognóze však dodáva, že nominálne mzdy sa majú pracovníkom v Česku zvýšiť tento rok v priemere o 6,3 % a napriek miernemu úbytku voľných pracovných miest sa český trh stále nachádza v situácii, keď čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. "Medzera na českom pracovnom trhu sa môže čiastočne zaplniť vojnovými utečencami z Ukrajiny, ktorí sú schopní adaptovať sa na miestne podmienky. Nezamestnanosť sa bude držať okolo 3 % a v tomto smere neočakávame väčšie výkyvy," dodal Gapko.



V oblasti vývoja ekonomiky očakávajú analytici v najbližšom období hospodársky pokles. Už niekoľko mesiacov totiž ekonomiku výrazne zasahuje konflikt na Ukrajine. Ako povedal hlavný ekonóm ČBA Jakub Seidler, v 2. štvrťroku česká ekonomika medzikvartálne klesne, a to asi o 1 %. "Brzdou budú napríklad nízke fixné investície, ktoré sú už teraz oproti roku 2019 nižšie asi o 5 %," dodal Seidler.