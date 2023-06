CBI: Britská ekonomika by sa mala tento rok posilniť o 0,4 %

Londýn 12. júna (TASR) - Konfederácia britského priemyslu (CBI) zlepšila svoju hospodársku prognózu na tento rok. Vplyvná záujmová organizácia v pondelok uviedla, že vďaka lepšiemu globálnemu výhľadu a nižším cenám energií očakáva posilnenie výkonu ekonomiky o 0,4 % namiesto skôr prognózovaného poklesu o 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V roku 2024 CBI očakáva hospodársky rast na úrovni 1,8 %, o 0,2 percentuálneho bodu viac než uvádzala v odhade z decembra. Inflácia by mala počas tohto roka ďalej klesať, pričom by sa mal zmierniť najmä tlak na rast vysokých cien potravín.



Združenie zároveň upozornilo na pretrvávajúce problémy. CBI uviedlo, že reálne príjmy domácností tento rok pravdepodobne klesnú druhý rok po sebe, čo by sa stalo prvýkrát približne za štyri dekády. Ekonomika navyše stále čelí dosahom pandémie koronavírusu. CBI predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) bude v závere roka 2023 asi o 7 % nižší v porovnaní s obdobím pred nástupom pandémie.