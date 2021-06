Konfederácia britského priemyslu čaká zotavenie ekonomiky koncom roka

Londýn 19. júna (TASR) - Britská ekonomika by sa na predpandemickú úroveň mala dostať do konca tohto roka. Uviedla to koncom týždňa Konfederácia britského priemyslu (CBI). To by znamenalo, že na úroveň spred nástupu pandémie nového koronavírusu by sa britské hospodárstvo dostalo o rok skôr, než sa pôvodne čakalo.



CBI, ktorej informácie zverejnila agentúra DPA, uviedla, že britská ekonomika by tento rok mala vzrásť o 8,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze počítala s rastom o 6 %. V nasledujúcom roku počíta s rastom o 6,1 % oproti pôvodnému odhadu na úrovni 5,2 %. Navyše, ani maximálna nezamestnanosť by nemala dosahovať takú úroveň, s akou sa pôvodne počítalo.



Na druhej strane, firemné investície budú podľa CBI ešte stále pod úrovňou spred vypuknutia pandémie. Konfederácia odhaduje, že v porovnaní s daným obdobím budú zhruba o 5 % nižšie.



"Ekonomika smeruje v nasledujúcich mesiacoch k výraznému rastu napriek tomu, že ukončenie lockdownu sa odkladá," uviedla CBI. Správa Konfederácie britského priemyslu poukazuje najmä na rýchlu vakcináciu a prudký rast dopytu, upozornila však zároveň, že stagnujúce firemné investície a produktivita zostávajú problémom.