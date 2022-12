CBI: Britská ekonomika v roku 2023 klesne, hrozí jej stratená dekáda

Londýn 5. decembra (TASR) - Britská ekonomika v budúcom roku klesne o 0,4 %, keďže inflácia zostáva vysoká a firmy zastavujú investície. To bude mať negatívne dôsledky pre dlhodobý rast. Uviedla to v pondelok vplyvná lobistická skupina Konfederácia britského priemyslu (CBI). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Británia je v stagflácii s raketovou infláciou, negatívnym rastom, klesajúcou produktivitou a podnikovými investíciami. Firmy vidia potenciálne príležitosti na rast, ale protivetry ich nútia pozastaviť investície v roku 2023," povedal generálny riaditeľ CBI Tony Danker.



Najnovšia prognóza CBI je oveľa horšia ako jej júnová predpoveď, v ktorej čakávala rast ekonomiky o 1 % v roku 2023. CBI aktuálne odhaduje tiež, že sa hrubý domáci produktu (HDP) Británie vráti na úroveň spred pandémie ochorenia COVID-19 až v polovici roka 2024.



Britániu tvrdo zasiahlo prudké zvýšenie cien zemného plynu po ruskej invázii na Ukrajinu, ako aj neúplné oživenie trhu práce po pandémii ochorenia COVID-19 a trvalo slabé investície a produktivita.



Nezamestnanosť by koncom roka 2023 a začiatkom roku 2024 mohla dosiahnuť vrchol na úrovni 5 %, kam stúpne zo súčasných 3,6 %, uviedla CBI.



Miera inflácie v Spojenom kráľovstve sa v októbri vyšplhala na 41-ročné maximum 11,1 %, čo tvrdo zasiahlo spotrebiteľský dopyt. CBI predpovedá, že inflácia bude klesať len pomaly a dosiahne v priemere 6,7 % v budúcom roku a 2,9 % v roku 2024.



Prognóza CBI pre britskú ekonomiku je menej pochmúrna ako prognóza britského vládneho Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý minulý mesiac predpovedal na rok 2023 pokles o 1,4 %.



Ale odhad CBI je v súlade s predpoveďou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá očakáva, že Británia bude v budúcom roku najslabšou európskou ekonomikou okrem Ruska.



Podľa CBI budú podnikové investície na konci roka 2024 o 9 % nižšie ako pred pandémiou a produkcia na pracovníka menšia o 2 %.



Aby sa tomu zabránilo, CBI vyzvala vládu, aby urobila britský systém pracovných víz po brexite flexibilnejším, ukončila zákaz výstavby veterných turbín na pevnine a poskytla väčšie daňové stimuly pre investície.



"Uvidíme stratenú dekádu hospodárskeho rastu, ak sa neprijmú opatrenia. HDP je jednoduchý násobok dvoch faktorov: ľudí a ich produktivity. Nemáme však ľudí, ktorých potrebujeme, ani produktivitu," povedal Danker.