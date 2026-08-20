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Štvrtok 20. august 2026
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CBI: Britské priemyselné objednávky sa v auguste prudko zlepšili

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marián Holubčík

Index nových objednávok, ktorý CBI zostavuje, v auguste stúpol na -25 bodov z úrovne -45 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci.

Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Priemyselné objednávky v Británii sa tento mesiac výrazne zlepšili. Ukázal to prieskum Konfederácie britského priemyslu (CBI), ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Podľa prieskumu objednávky vzrástli najviac za päť rokov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Index nových objednávok, ktorý CBI zostavuje, v auguste stúpol na -25 bodov z úrovne -45 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Index sa zlepšil viac v porovnaní s očakávaniami, že vzrastie iba na -40 bodov. Signalizuje to odolnosť britského priemyslu napriek ekonomickému vplyvu vojny v Iráne. Očakávania v oblasti priemyselnej produkcie sa tiež zvýšili a hodnotenie objednávok na export sa prvýkrát od júna 2022 dostalo do pozitívneho teritória.

Britskí priemyselní výrobcovia však naďalej čelia výraznému tlaku v oblasti cien. Index očakávaných predajných cien produkcie sa v auguste posilnil na 22 bodov z úrovne 11 bodov v predošlom mesiaci. CBI predpokladá, že ide o vplyv obnovených obáv z rastu cien vstupov.
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