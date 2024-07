Pokles maloobchodných tržieb v Británii sa v júli výrazne zrýchlil

Londýn 29. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii pokračovali tento mesiac v poklese, navyše, tempo poklesu sa prudko zrýchlilo. Vývoj tržieb v maloobchode ovplyvnilo nepriaznivé počasie a pokračujúca neistota na trhu. Uviedla to v pondelok Konfederácia britského priemyslu (CBI), ktorá počíta s pokračovaním negatívnych údajov aj v auguste. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Index CBI poukazujúci na vývoj maloobchodného predaja dosiahol v júli -43 bodov, zatiaľ čo v minulom mesiaci predstavoval -24 bodov. Podľa CBI sa pod súčasný vývoj čiastočne podpísalo nepriaznivé počasie, čiastočne však aj pokračujúca vysoká inflácia.



Maloobchodníci očakávajú pokračovanie nepriaznivého vývoja aj v auguste, aj keď odhadujú, že budúci mesiac by mohol byť mierne lepší, než ten súčasný. Na august predpovedajú index na úrovni -32 bodov, čo je však stále najhoršia prognóza od februára. CBI uskutočnila svoj prieskum v období od 27. júna do 17. júla.