Ekonomika Británie porastie podľa priemyselníkov slabším tempom

Londýn 18. júna (TASR) - Ekonomika Británie porastie podľa britských priemyselníkov tento aj budúci rok slabším tempom, než naznačovali predbežné odhady. Dôvodom sú od nového fiškálneho roka vyššie náklady britských firiem a dovozné clá, ktoré na obchodných partnerov uvalil americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na novú prognózu Konfederácie britského priemyslu (CBI).



Podľa CBI by hrubý domáci produkt Británie mal tento rok vzrásť o 1,2 %. Pred polrokom konfederácia očakávala, že rast bude o 0,4 percentuálneho bodu rýchlejší. Ešte výraznejšie zhoršenie pôvodného odhadu zverejnila CBI na rok 2026. Zatiaľ čo v decembri odhadovala rast na úrovni 1,5 %, teraz počíta s tým, že dosiahne 1 %.



CBI ako hlavný dôvod uviedla zvýšené pracovné náklady firiem, najmä vyššie odvody na sociálne zabezpečenie a vyššiu minimálnu mzdu. Tie začali platiť od apríla, keď sa v Británii začal nový fiškálny rok. Zvýšené náklady sa podľa CBI odrazia na investičných plánoch podnikov a obmedzení počtu nových zamestnancov.



Najnovšiu prognózu pritom CBI vypracovala ešte pred konfliktom medzi Iránom a Izraelom, ktorý zvýšil ceny ropy. Konfederácia v tejto súvislosti uviedla, že monitoruje prípadný vplyv tejto situácie na infláciu, britské firmy a domácnosti.



Čo sa týka odhadov v oblasti inflácie, CBI predpokladá, že čiastočne pre vyššie náklady domácností na energie inflácia zotrvá tento rok nad inflačným cieľom britskej centrálnej banky. Napriek tomu však počíta s postupným znižovaním hlavnej úrokovej sadzby zo strany Bank of England, ktorá momentálne dosahuje 4,25 %. CBI odhaduje, že do konca toho roka by sa kľúčová úroková sadzba mala postupne znížiť na 3,5 %.