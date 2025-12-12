< sekcia Ekonomika
CBI zlepšila odhad vývoja britskej ekonomiky v budúcom roku
CBI odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrastie na budúci rok o 1,3 %. V júni očakávala konfederácia rast ekonomiky v roku 2026 o 1 %.
Autor TASR
Manchester 12. decembra (TASR) - Konfederácia britského priemyslu (CBI) zlepšila odhad vývoja britskej ekonomiky v budúcom roku. Lepšiu pozíciu hospodárstva očakáva najmä v dôsledku zvýšenia vládnych výdavkov, na čo poukázal v novembri predložený návrh rozpočtu na ďalší fiškálny rok. Informovala o tom agentúra Reuters.
CBI odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrastie na budúci rok o 1,3 %. V júni očakávala konfederácia rast ekonomiky v roku 2026 o 1 %. Úpravou prognózy smerom nahor sa tak CBI do veľkej miery dostala do súladu s odhadom vývoja britskej ekonomiky zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Čo sa týka inflácie, CBI odhaduje, že na budúci rok dosiahne 2,6 %. To je mierne vyššia inflácia, než akú predpokladá britská centrálna banka, ktorá svoj najnovší odhad zverejnila minulý mesiac. V prípade potvrdenia odhadu CBI však Bank of England zostáva priestor iba na dve redukcie úrokových sadzieb. S jedným znížením o štvrť percentuálneho bodu sa počíta na budúci týždeň a s druhým na začiatku roka 2026.
Kľúčový úrok by sa potom mal dostať z terajších 4 % na 3,5 %. Ekonómovia, medzi ktorými uskutočnila prieskum agentúra Reuters, očakávajú redukciu hlavnej úrokovej sadzby až na 3,25 %.
