CBO: Rozpočtový deficit USA dosiahne v tomto roku 2,3 bilióna USD

Washington 11. februára (TASR) - Deficit rozpočtu federálnej vlády v USA by mal vo fiškálnom roku 2021 (do konca septembra) dosiahnuť 2,3 bilióna USD (1,89 bilióna eur), predpokladá Rozpočtový úrad Kongresu (CBO). To je síce menej ako minulý rok (3,13 bilióna USD), ale aj tak zostáva schodok bezprecedentne vysoký v porovnaní s ktorýmkoľvek rokom pred začiatkom pandémie nového koronavírusu.



Projekcia CBO ešte nepočíta s balíkom stimulov v objeme 1,9 bilióna USD, ktoré navrhuje administratíva prezidenta Joea Bidena, keďže ešte stále nie je rozhodnuté o tom, aký veľký nakoniec balík bude.



Zatiaľ, čo minuloročný deficit predstavoval 14,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), tohtoročný schodok by mal zodpovedať 10,3 % HDP.



Aktuálne sa verejný dlh nachádza mierne nad 100 % HDP, CBO počíta s pokračovaním jeho rastu a do roku 107 by mohol dosiahnuť 35,3 bilióna alebo 107 % HDP. Priemerný ročný deficit do konca roka dosiahne podľa aktuálnej prognózy 1,2 bilióna USD ročne.



CBO očakáva, že HDP v roku 2021 stúpne o 3,7 % po poklese o 3,5 % v minulom roku. CBO je menej optimistický než americká centrálna banka (Fed), ktorá počíta s nárastom o 4,2 %.