Rozpočtový deficit USA sa môže pre koronakrízu zoštvornásobiť

Washington 25. apríla (TASR) - Deficit federálneho rozpočtu v USA sa tento rok pre koronakrízu môže zoštvornásobiť.



Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) v piatok (24. 4.) uviedol, že uzavretie ekonomiky a nárast vládnych výdavkov povedú vo fiškálnom roku 2020 takmer ku zoštvornásobeniu deficitu na 3,7 bilióna USD (3,4 bilióna eur).



Hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa CBO v 2. kvartáli medziročne prepadne takmer o 40 %. V 2. polroku by potom malo prísť k znovuoživeniu ekonomiky. Miera nezamestnanosti by mala stúpnuť až na 16 % a aj počas roka 2021 zostane na dvojciferných úrovniach.



Správa ilustruje fiškálne tlaky, ktorým čelí americká vláda. Kongres už schválil výdavkové opatrenia na boj s pandémiou nového koronavírusu a zmiernenie jej ekonomických následkov v hodnote 3 bilióny USD.



Ak sa neprijmú ďalšie opatrenia, federálny deficit dosiahne vo fiškálnom roku 2020 (do 30. septembra) zhruba 3,7 bilióna USD a 2,21 bilióna USD vo fiškálnom roku 2021, uviedol CBO. Pôvodne prognózoval v oboch rokoch schodok tesne nad 1 biliónom USD. Federálny dlh podľa CBO na konci fiškálneho roka 2020 dosiahne 101 % HDP a 108 % HDP na konci fiškálneho roka 2021.



CBO predpovedá, že HDP v roku 2020 reálne klesne o 5,6 % a v roku 2021 vzrastie o 2,8 %. Avšak ekonomická aktivita bude v roku 2021 stále o 6,7 % nižšia v porovnaní s prognózou CBO z konca januára.



(1 EUR = 1,0800 USD)