Rozpočtový schodok USA prekročí 1 bilión dolárov

Washington 28. januára (TASR) – Rozpočtový schodok USA vo fiškálnom roku 2020 prekročí 1 bilión dolárov, odhaduje rozpočtový výbor Kongresu CBO. Stane sa to prvýkrát od roku 2012.



CBO predpokladá, že potom, čo schodok tento rok prekročí túto hranicu, v rokoch 2021 až 2030 v priemere dosiahne 1,3 bilióna USD a počas tohto obdobia sa zvýši zo 4,6 % hrubého domáceho produktu na 5,4 % HDP. To je výrazne nad dlhodobým priemerom približne od konca druhej svetovej vojny. Deficit odvtedy nikdy neprekročil 4 % HDP viac než 5 rokov po sebe a jeho priemer počas tohto obdobia dosiahol 1,5 % HDP.



V prípade pokračovania aktuálneho výdavkového modelu, ktorý CBO nepovažuje za udržateľný, by verejný dlh do roku 2030 mal dosiahnuť 31,4 bilióna USD.



CBO očakáva, že ekonomika v tento rok vzrastie o 2,2 %.