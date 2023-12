CBO: Tempo rastu ekonomiky USA sa v roku 2024 spomalí na 1,5 %

Washington 15. decembra (TASR) - Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) počíta v roku 2024 so spomalením tempa rastu ekonomiky USA a zvýšením nezamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



CBO očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) v budúcom roku stúpne o 1,5 %, pričom miera nezamestnanosti dosiahne 4,4 % po odhadovaných 3,9 % v tomto kvartáli. Úrad takisto výrazne smerom nahor revidoval predpoveď rastu HDP v tomto roku na 2,5 % z 0,9 %, s ktorými počítal ešte v júli. V roku 2025 potom očakáva expanziu o 2,2 % (pôvodne: +2,4 %).



CBO teraz predpokladá, že cenový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), čo je pre americkú centrálnu banku (Fed) hlavný inflačný ukazovateľ, v budúcom roku klesne na 2,1 % z odhadovaných 2,9 % v tomto roku. Ešte v júli počítal na budúci rok s infláciou na úrovni 2,4 %. Jadrový PCE, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, by sa mal v roku 2024 znížiť na 2,4 % z 3,4 % v tomto roku.