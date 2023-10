CBRE: Európske firmy chcú pracovať vo flexibilných priestoroch

Bratislava 22. októbra (TASR) - Firmy v Európe chcú čoraz viac pracovať vo flexibilných priestoroch. Hoci dopyt prevádzkovateľov kancelárií po flexibilných priestoroch sa v prvom polroku 2023 znížil o 19 %, ich celkový objem však medziročne narástol. Vyplýva to z prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý spoločnosť realizovala medzi firmami v rámci Európy. Za spoločnosť CBRE o tom informovala Monika Milanová.



Tohtoročný prieskum spoločnosti CBRE poukázal na fakt, že flexibilita práce a kancelárií je pre firmy čoraz dôležitejšia v rámci ich stratégie. Podľa CBRE odborníci predpokladajú, že podiel firiem s menej ako 10 % takýchto kancelárií klesne zo súčasných 63 % (v minulom roku to bolo až 82 %) na menej ako polovicu, a to už počas najbližších dvoch rokov. "Už dnes vidíme, že firmy čoraz aktívnejšie prispôsobujú svoje pracoviská novým požiadavkám zamestnancov a situácii na trhu," priblížil analytik CBRE Slovensko Peter Slovák.



Z údajov CBRE vyplýva, že počet flexibilných priestorov medziročne narástol. Hoci dopyt zo strany prevádzkovateľov kancelárií o flexibilné priestory v druhom kvartáli tohto roka poklesol o 19 %, ich celkový objem narástol o osem percent v porovnaní s druhým polrokom 2022.



CBRE preto vidí priestor na rast. "Aj napriek tomu, že sektor s flexibilnými priestormi expandoval, stále predstavuje len 2,5 % podiel z celkového objemu kancelárií. Nálady na trhu však naznačujú značný priestor na ďalší rast. Podľa CBRE odhadov by sa toto číslo mohlo vyšplhať na 10 až 20 % v rozmedzí troch až piatich rokov. Rast bude pritom poháňať hlavne silný dopyt zo strany nájomníkov, ale aj rastúci počet poskytovateľov takýchto priestorov," zhodnotila CBRE.



Flexibilné kancelárie majú podľa spoločnosti CBRE potenciál byť ekologickejším variantom pracovných priestorov. Za hlavné výhody pritom označili efektívnejšie využitie priestoru a jeho veľkosť, tiež možnosť opätovného využitia priestorov či zmeny efektívnejšieho striedania práce v kancelárii a práce na diaľku. "Priestor flexibilných priestorov je v mnohých smeroch využívaný efektívnejšie, čo znižuje spotrebu energií, a tým pádom aj uhlíkovú stopu. Ďalšou výhodou je napríklad využívanie spoločných zariadení či recyklácia nábytku, alebo stavebných materiálov v prípade príchodu nového klienta," doplnila riaditeľka oddelenia ESG v CBRE Slovensko Silvia Bassadin.