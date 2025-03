Analýza: Objem investícií do nehnuteľností bol vlani 537 miliónov eur

Bratislava 7. marca (TASR) - Objemy investícií do nehnuteľností na Slovensku vlani dosiahli úroveň 537 miliónov eur v 24 transakciách. Medziročne išlo o pokles o 19 %. Najdominantnejším sektorom bol priemysel a logistika, ktoré predstavovali 50 % celkového objemu uskutočnených investícií. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti CBRE.



"V roku 2024 zaznamenalo Slovensko investície vo výške viac ako 537 miliónov eur v 24 transakciách, pričom šesť prípadov zahŕňalo portfóliové predaje. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles investičného objemu o 19 %," priblížil obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka.



V minulom roku dominoval sektor priemyslu a logistiky, ktorý predstavoval 50 % celkového objemu uskutočnených investícií. Ďalších 23 % investícií smerovalo do maloobchodného sektora. Medziročný pokles zaznamenal sektor kancelárií, ktorý vlani dosiahol 18 % celkového investičného objemu. Zvyšných 9 % bolo rozdelených medzi ďalšie sektory, ako sú rezidenčný, zdravotnícky a zmiešané projekty.



V tomto roku sa podľa analýzy poradenskej spoločnosti očakáva, že slovenský trh s investíciami do nehnuteľností sa zlepší. Prispieť by k tomu mohli nárast počtu nehnuteľností dostupných na predaj, lepšie finančné podmienky a rastúci záujem o väčšie transakcie. "Na základe v súčasnosti rozbehnutých transakcií predpokladáme, že by sa investičný objem v roku 2025 mohol dostať na úroveň 750 miliónov eur," dodal Procházka.



Dopyt po kancelárskych priestoroch bol vlani najsilnejší od roku 2021, pričom medziročne kontinuálne rastie druhým rokom. Z hľadiska prírastku nových projektov však rok 2024 patril k jedným z najslabších v histórii. Podľa analýzy vlani pribudli kancelárske nehnuteľnosti s celkovou prenajímateľnou plochou 7000 štvorcových metrov (m2).



Výška nájomného v rámci najlepších kancelárskych priestorov zaznamenala podľa analýzy poradenskej spoločnosti medziročný nárast o 8 %. Ďalší nárast nájomného sa očakáva aj v tomto roku, tempo rastu by však malo byť miernejšie. "Na konci roka 2024 dosiahlo prémiové nájomné hodnotu 19,5 eura/m2/mesiac, čo predstavuje rekordný medziročný nárast o 8,3 %. Očakáva sa, že tento rastový trend bude pokračovať aj v roku 2025 a bude poháňaný postupným predprenajímaním nových projektov, ktoré sa momentálne nachádzajú vo výstavbe," doplnil Peter Slovák z CBRE Slovensko.



Vlani výrazne spomalil sektor industriálnych a logistických nehnuteľností, kde dopyt medziročne klesol o 41 %. Naopak, výraznejšie zotavenie v minulom roku zaznamenal rezidenčný sektor, v ktorom sa predalo vyše 1600 nových bytov, čo predstavuje medziročný nárast o 115 %.