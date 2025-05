CBRE: Prenájom kancelárií v Bratislave vzrástol o 36 %

Bratislava 18. mája (TASR) - Objem prenájmov kancelárií v Bratislave medziročne vzrástol o 36 % a celková prenájmová aktivita dosiahla 62.847 metrov štvorcových (m2). Nová výstavba kancelárií však na bratislavskom trhu stagnuje, vo výstavbe sú aktuálne tri projekty. Napriek vysokej miere neobsadenosti zostáva ponuka moderných kvalitných kancelárií obmedzená, čo vytvára tlak na rast prémiových nájmov. Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Objemu prenájmov v prvom štvrťroku tohto roka dominovali obnovené nájmy, ktoré tvorili 63 % všetkých transakcií. Čistá nájomná aktivita dosiahla 23.402 m2. Najvyšší objem transakcií zaznamenal podtrh CBD, kde boli uzatvorené transakcie v objeme 36.721 m2.



S najväčším podielom prenajatej plochy dominoval sektor spotrebného tovaru, ktorý obsadil 30 % nájomných priestorov. Po ňom nasledoval finančný sektor s objemom 22 % a IT sektor, ktorému patrilo 18 % priestorov. Výsledky analýzy podľa CBRE potvrdili aj vysoký dopyt po kvalitných kancelárskych priestoroch, 85 % prenájmov sa týkalo budov v štandarde A a A+.



K záveru prvého štvrťroka sa celková miera neobsadenosti mierne zvýšila na 12,63 %, čo poukazuje na stabilný dopyt na trhu. Stavebná aktivita na bratislavskom kancelárskom trhu je aktuálne podľa CBRE nízka, vo výstavbe sú tri projekty. Jeden z nich má byť ukončený do konca tohto roka, ďalšie dva by mali byť hotové v roku 2026.



„Vzhľadom na obmedzenú novú výstavbu bude rok 2025 z hľadiska nových dodávok na trh historicky najslabší. V roku 2026 sa očakáva určitý nárast dokončených projektov, avšak objemy pravdepodobne zostanú pod historickým priemerom,“ zhodnotil Peter Slovák z CBRE Slovensko.



Napriek relatívne vysokej miere neobsadenosti podľa realitno-poradenskej spoločnosti zostáva ponuka moderných kvalitných kancelárií obmedzená, čo tlačí na rast prémiových nájmov. Tie aktuálne dosahujú sumu 20 eur/m2, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %. „Pretrvávajúci dopyt po prémiových priestoroch spolu s obmedzenou ponukou bude v blízkej budúcnosti podporovať ďalší rast cien,“ priblížil riaditeľ prenájmu kancelárskych nehnuteľností v CBRE Slovensko Oliver Galata.