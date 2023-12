CBRE: V 3. kvartáli vzrástli investície do komerčných nehnuteľností

Bratislava 16. decembra (TASR) - Objemy investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku, podobne ako v Českej republike a Maďarsku, v treťom štvrťroku 2023 výrazne narástli. V rámci regiónu strednej a východnej Európy (CEE) sa v uplynulom štvrťroku preinvestovalo 1,37 miliardy eur. Vyplýva to z aktuálneho reportu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



"V porovnaní s druhým kvartálom ide o nárast o 40 %. Medziročne je však celkový objem investícií v roku 2023 nižší ako v roku 2022, a to o 50 %," zistila v reporte realitno-poradenská spoločnosť.



V treťom štvrťroku 2023 bolo uzavretých 82 transakcií. Ich priemerný objem podľa údajov CBRE dosiahol približne 20 miliónov eur. Šesť transakcií sa však vyšplhalo až nad 90 miliónov eur. Najväčšie transakcie sa uskutočnili v oblasti kancelárskych a priemyselných nehnuteľností na Slovensku a v Poľsku.



V rámci CEE regiónu dosiahol celkový objem investícií v treťom štvrťroku úroveň 1,37 miliardy eur. "Mimoriadne sa pritom darilo práve Slovensku (214 miliónov eur), Česku (215 miliónov eur) a tiež Maďarsku (132 miliónov eur). V porovnaní s tretím kvartálom minulého roku sa v týchto krajinách objem investícií zvýšil v priemere až o 78 %. Naopak, výrazné poklesy zaznamenalo Poľsko a Rumunsko, kde boli investičné objemy nižšie sumárne o 55 %," priblížil obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka.



Najviac sa v regióne CEE investovalo do kancelárskych nehnuteľností (41 %), nasledovali logistické a priemyselné nehnuteľnosti (31 %) a maloobchodné nehnuteľnosti (22 %).