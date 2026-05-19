< sekcia Ekonomika
CBRE: V bratislavských novostavbách predali 742 bytov
Troj- a štvorizbové byty spolu tvorili 39 % transakcií, v dôsledku čoho sa priemerná výmera predaných bytov zvýšila na 64 štvorcových metrov (m2).
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - V prvom štvrťroku 2026 v nových bratislavských projektoch predali 742 bytov. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2025, počas ktorého predali 634 bytov, je to o 17 % viac. Dostupnosť bytov sa medzikvartálne mierne zvýšila, v prvom štvrťroku bolo na trhu dostupných 3922 bytov v 96 projektoch. Medziročne ponuka dostupných novostavieb stúpla o 21 %. Vyplýva to z najnovšej analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko, ktorá monitoruje trh s obytnými nehnuteľnosťami v hlavnom meste.
Zvýšený dopyt kupujúcich po väčších dispozíciách pokračoval aj počas prvého štvrťroka 2026. Troj- a štvorizbové byty spolu tvorili 39 % transakcií, v dôsledku čoho sa priemerná výmera predaných bytov zvýšila na 64 štvorcových metrov (m2).
Prvý štvrťrok priniesol mierny rast cien bytov. Medzikvartálne sa priemerná cena zvýšila o 82 eur za m2, teda o 1,5 %, a dosiahla úroveň 5384 eur za m2. „Medziročne sa ceny zvýšili o 3 %, čo je v súlade s vývojom inflácie. Priemerná výmera ponúkaných bytov sa udržala na úrovni 67 m2, pričom dvojizbové byty tvorili 45 % ponuky,“ uviedla spoločnosť.
V blízkej budúcnosti očakáva, že bratislavský rezidenčný trh zostane stabilný a ponuka s dopytom budú naďalej relatívne vyvážené. Na trhu by nemalo dôjsť k výraznejšiemu rastu ani poklesu cien, pričom ceny nehnuteľností by mali kopírovať vývoj inflácie.
„Platenie nájomného je vzhľadom na aktuálne úrokové sadzby stále výhodnejšie ako splácanie hypotéky za porovnateľnú nehnuteľnosť. Tento trend pretrváva od roku 2022,“ podotkla CBRE. Podľa Residential Health Indexu dosiahol v prvom štvrťroku 2026 rozdiel medzi priemerným nájmom a hypotekárnou splátkou 209 eur.
Výška nájomného medzikvartálne mierne rástla pri prémiových lokalitách v Starom Meste a dosahovala 20 eur za m2. V prípade sekundárnych lokalít v Ružinove, Novom Meste, Petržalke bol evidovaný mierny medzikvartálny pokles a výška nájomného dosahovala 16 eur za m2. Na trhu bolo v prvom štvrťroku k dispozícii 2613 bytov na prenájom, medziročne o 7 % menej.
Zvýšený dopyt kupujúcich po väčších dispozíciách pokračoval aj počas prvého štvrťroka 2026. Troj- a štvorizbové byty spolu tvorili 39 % transakcií, v dôsledku čoho sa priemerná výmera predaných bytov zvýšila na 64 štvorcových metrov (m2).
Prvý štvrťrok priniesol mierny rast cien bytov. Medzikvartálne sa priemerná cena zvýšila o 82 eur za m2, teda o 1,5 %, a dosiahla úroveň 5384 eur za m2. „Medziročne sa ceny zvýšili o 3 %, čo je v súlade s vývojom inflácie. Priemerná výmera ponúkaných bytov sa udržala na úrovni 67 m2, pričom dvojizbové byty tvorili 45 % ponuky,“ uviedla spoločnosť.
V blízkej budúcnosti očakáva, že bratislavský rezidenčný trh zostane stabilný a ponuka s dopytom budú naďalej relatívne vyvážené. Na trhu by nemalo dôjsť k výraznejšiemu rastu ani poklesu cien, pričom ceny nehnuteľností by mali kopírovať vývoj inflácie.
„Platenie nájomného je vzhľadom na aktuálne úrokové sadzby stále výhodnejšie ako splácanie hypotéky za porovnateľnú nehnuteľnosť. Tento trend pretrváva od roku 2022,“ podotkla CBRE. Podľa Residential Health Indexu dosiahol v prvom štvrťroku 2026 rozdiel medzi priemerným nájmom a hypotekárnou splátkou 209 eur.
Výška nájomného medzikvartálne mierne rástla pri prémiových lokalitách v Starom Meste a dosahovala 20 eur za m2. V prípade sekundárnych lokalít v Ružinove, Novom Meste, Petržalke bol evidovaný mierny medzikvartálny pokles a výška nájomného dosahovala 16 eur za m2. Na trhu bolo v prvom štvrťroku k dispozícii 2613 bytov na prenájom, medziročne o 7 % menej.