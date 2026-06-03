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CBRE: V prvom štvrťroku pribudli 4 retail parky s plochou 30.000 m2
Investičný výnos (prime yield) si udržiava stabilnú úroveň. Medziročne nedošlo k žiadnym zmenám a investičný výnos dosiahol 6,50 % pre nákupné centrá, resp. 6,75 % pre retail parky.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - V prvom štvrťroku 2026 pribudli štyri nové retail parky s celkovou prenajímateľnou plochou približne 30.000 štvorcových metrov (m2). Celková výmera retail parkov na Slovensku dosiahla približne 879.000 m2 prenajímateľnej plochy, informovala realitno-poradenská spoločnosť CBRE Slovensko.
Vo výstavbe je aktuálne 72.000 m2 maloobchodných plôch v 14 projektoch, pričom časť z nich má plánované dokončenie až v roku 2027. Výstavbe naďalej dominujú retail parky, pričom najväčšia koncentrácia projektov je na západnom Slovensku a sekundárne na strednom Slovensku.
„Retail parky si dlhodobo udržiavajú silnú pozíciu najmä v regiónoch, kde dokážu flexibilne reagovať na lokálny dopyt a ponúknuť efektívny mix nájomcov,“ uviedol riaditeľ oddelenia retail leasingu v CBRE Slovensko Tomáš Lörincz s tým, že aj preto zostávajú preferovaným formátom pre novú výstavbu.
V prvom štvrťroku 2026 narástli hrubé tržby nájomcov medzikvartálne o 2 %, pričom návštevnosť mierne klesla o 3 %. „Naznačuje to, že zákazníci síce prichádzajú menej často, no ich nominálna útrata na návštevu rastie, čo však čiastočne spôsobuje aj rast cien. Postupné zlepšovanie inflačného prostredia by mohlo podporiť ďalší rast spotreby,“ priblížil Lörincz.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) si medzikvartálne udržiavalo stabilnú úroveň a dosahovalo 78 eur za m2 na mesiac v nákupných centrách a 18 eur za m2 na mesiac v retail parkoch. Medziročne však išlo o nárast o 11 %, resp. 13 %.
Investičný výnos (prime yield) si udržiava stabilnú úroveň. Medziročne nedošlo k žiadnym zmenám a investičný výnos dosiahol 6,50 % pre nákupné centrá, resp. 6,75 % pre retail parky.
Vo výstavbe je aktuálne 72.000 m2 maloobchodných plôch v 14 projektoch, pričom časť z nich má plánované dokončenie až v roku 2027. Výstavbe naďalej dominujú retail parky, pričom najväčšia koncentrácia projektov je na západnom Slovensku a sekundárne na strednom Slovensku.
„Retail parky si dlhodobo udržiavajú silnú pozíciu najmä v regiónoch, kde dokážu flexibilne reagovať na lokálny dopyt a ponúknuť efektívny mix nájomcov,“ uviedol riaditeľ oddelenia retail leasingu v CBRE Slovensko Tomáš Lörincz s tým, že aj preto zostávajú preferovaným formátom pre novú výstavbu.
V prvom štvrťroku 2026 narástli hrubé tržby nájomcov medzikvartálne o 2 %, pričom návštevnosť mierne klesla o 3 %. „Naznačuje to, že zákazníci síce prichádzajú menej často, no ich nominálna útrata na návštevu rastie, čo však čiastočne spôsobuje aj rast cien. Postupné zlepšovanie inflačného prostredia by mohlo podporiť ďalší rast spotreby,“ priblížil Lörincz.
Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) si medzikvartálne udržiavalo stabilnú úroveň a dosahovalo 78 eur za m2 na mesiac v nákupných centrách a 18 eur za m2 na mesiac v retail parkoch. Medziročne však išlo o nárast o 11 %, resp. 13 %.
Investičný výnos (prime yield) si udržiava stabilnú úroveň. Medziročne nedošlo k žiadnym zmenám a investičný výnos dosiahol 6,50 % pre nákupné centrá, resp. 6,75 % pre retail parky.