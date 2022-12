CBRE:Na čele európskeho rebríčka v udržateľnosti budov je i Bratislava

Bratislava 17. decembra (TASR) - Bratislava, ale aj Amsterdam, Bukurešť, Budapešť, Praha či Varšava sú na čele európskeho rebríčka v udržateľnosti budov. Ich pomer v Bratislave sa dostal na 45 %. Informovala o tom realitno-poradenská spoločnosť CBRE.



Doplnila, že podiel certifikovaných kancelárskych nehnuteľností na 18 európskych trhoch dosiahol pätinu, pričom v roku 2019 to bolo 14 %. Najmenej udržateľných budov, s pomerom okolo 5 %, je v Dánsku, Taliansku či Švédsku. Podiel čistej prenajatej plochy v certifikovaných budovách predstavuje 63 %, pričom európsky priemer je iba o niečo viac ako 30 %.



Kancelárske budovy, ktoré spĺňajú normy spoločenskej zodpovednosti a ekologickej udržateľnosti (ESG), majú vyššie priemerné ceny nájmov než necertifikované. Podľa odborníkov z uvedenej spoločnosti tento trend podporuje aj výzva programu Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Certifikované kancelárske budovy a priestory vykazujú vyššiu mieru obsadenosti než tie necertifikované. "Nová legislatíva, rastúce prevádzkové náklady a čoraz vyššie nároky sú dôkazom, že princípom udržateľnosti je potrebné venovať vysokú pozornosť aj v sektore komerčných nehnuteľností. ESG princípy budú dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa firiem, keďže pri výške nájmu, prevádzkových nákladoch či atraktivite priestorov sa stanú nezanedbateľným ukazovateľom kvality budovy," vysvetľuje riaditeľka oddelenia ESG a udržateľnosti spoločnosti CBRE Slovensko Silvia Bassadin. Tento trend poháňa aj vládna regulácia.



Trend udržateľnosti je v Bratislave viditeľný už posledné štyri roky. Podiel čistej prenajatej plochy (celková nájomná aktivita bez renegociácií) v tomto období predstavovala približne 65 %, pričom oproti minulému roku tento podiel stúpol, uviedla spoločnosť.



V 1. polroku 2022 podľa CBRE predstavoval podiel čistej prenajatej plochy viac ako 60 %. Veľký rozdiel je pritom podľa expertov prítomný aj v tomto smere. Napríklad v Kodani či Berlíne je tento podiel len na úrovni 5 %.



Trend udržateľnosti je teda podľa spoločnosti značný a odborníci sa zhodujú na tom, že trh s komerčnými nehnuteľnosťami čoraz viac myslí na ochranu životného prostredia aj vo svojich stratégiách. Faktom je však aj to, že mnohé európske trhy ešte stále nedosiahli potrebnú úroveň na získanie certifikátov udržateľnosti.



Firma to odôvodňuje dvoma kľúčovými faktormi. Okrem časového rámca je to individuálna dynamika daného trhu, ale tiež legislatívne rámce a vládna regulácia.