CCIA Europe vyzýva Dánsko, aby v EÚ presadilo digitálnu politiku

Brusel 8. mája (TASR) - Asociácia počítačového a komunikačného priemyslu v Európe (CCIA Europe) vo štvrtok predstavila svoje odporúčania v oblasti digitálnej politiky predstaviteľom dánskej vlády, ktorí sa od 1. júla pripravujú na prevzatie polročného predsedníctva v Rade EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



CCIA je medzinárodné neziskové obchodné združenie zastupujúce široký prierez komunikačných a technologických firiem, ktoré už vyše 50 rokov podporuje otvorené trhy, otvorené systémy a otvorené siete.



Podľa predstaviteľov CCIA Europe nadchádzajúce dánske predsedníctvo má obrovskú príležitosť presadiť zjednodušenie regulačnej záťaže v tejto oblasti a posilniť digitálnu konkurencieschopnosť EÚ. Namiesto zavádzania ďalších vrstiev technickej legislatívy by Dánsko na čele EÚ malo zabezpečiť, aby sa Únia zamerala na zlepšenie fungovania už existujúcich pravidiel.



Vo svojom pláne CCIA Europe načrtla 11 kľúčových odporúčaní, ktoré majú dánskemu predsedníctvu v Rade EÚ pomôcť dosiahnuť väčšiu súdržnosť digitálnych zákonov a odstrániť vnútorné bariéry, ktoré naďalej fragmentujú jednotný trh EÚ.



Podľa združenia sa treba zamerať najmä na tri priority. Po prvé, Dánsko musí vyvinúť tlak proti rastúcemu izolacionizmu a zabezpečiť, aby obchodné odvetné opatrenia neohrozili dlhodobú digitálnu konkurencieschopnosť Európy. Lebo práve možnosť rastu technologických firiem, v rámci EÚ aj globálne, a podpora otvoreného obchodu poženú európsku ekonomiku vpred. A nie dôraz na heslá „kupujte európske“ alebo zavádzanie prekážok, ktoré blokujú fungovanie globálnych technológií.



Druhým krokom je lepšia ochrana spotrebiteľov, čo si nevyžaduje viac pravidiel, ale dôsledné presadzovanie tých existujúcich. Podľa CCIA unáhlené prijatie zákona o digitálnej férovosti (DFA), ktorý zvažuje predložiť Európska komisia (EK), riskuje fragmentáciu trhu a právny chaos. Ak na tomto zákone eurokomisia bude trvať, dánske predsedníctvo by malo trvať na jeho jasnosti a odôvodnení.



A do tretice by Dánsko malo zabezpečiť, aby sa pripravovaný zákon EK o digitálnych sieťach (DNA) zakladal na faktoch, nie na politike, čiže predsedníctvo musí v mene členských krajín zablokovať akýkoľvek pokus o skryté zavedenie sieťových poplatkov - prostredníctvom arbitráže alebo mechanizmov na urovnávanie sporov, ktoré by zvýšili spotrebiteľské ceny a spomalili zavádzanie technológií.



CCIA Europe v správe pre médiá uviedla, že vníma dánske predsedníctvo v Rade EÚ ako jedinečnú šancu nasmerovať digitálnu politiku Únie od roztrieštenej regulácie smerom k strategickejšiemu prístupu, ktorý je ústretový k inováciám.



„To, čo digitálny sektor zúfalo potrebuje, sú otvorené trhy, účinné presadzovanie a dobre podložené reformy. Pod vedením Dánska by sa EÚ mala sústrediť od tvorby čoraz väčšieho počtu pravidiel na zabezpečenie toho, aby naše digitálne zákony skutočne fungovali v praxi,“ uviedol vedúci CCIA Europe Daniel Friedlaender a vyjadril nádej, že dánske predsedníctvo bude nápomocné pri prechode Európy od nadmernej regulácie k zjednodušeniu.