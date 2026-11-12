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Depozitár umožňuje výmaz vybraných podielových listov z účtov
Možnosť sa vzťahuje výlučne na vybrané emisie, ktorých emitenti zanikli bez právneho nástupcu a ktoré depozitár zverejňuje na svojej internetovej stránke.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR od 1. septembra tohto roka umožňuje majiteľom požiadať o výmaz podielových listov z účtu podľa nového osobitného postupu. Možnosť sa vzťahuje výlučne na vybrané emisie, ktorých emitenti zanikli bez právneho nástupcu a ktoré depozitár zverejňuje na svojej internetovej stránke. Nejde teda o všeobecný postup na výmaz akýchkoľvek podielových listov. Informovala o tom PR manažérka CDCP Dagmar Kopuncová.
„Výmaz podielových listov v tejto situácii predstavuje administratívny krok, ktorým sa zosúladí evidencia cenných papierov so skutočným právnym stavom,“ konštatoval riaditeľ úseku prevádzky CDCP Peter Nagy.
Majiteľ by si mal najprv preveriť, či sa jeho podielové listy nachádzajú v zozname oprávnených emisií na webovej stránke centrálneho depozitára. Ak áno, môže podať žiadosť o ich výmaz. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie majiteľa, že emitent si voči nemu splnil všetky záväzky vyplývajúce z podielových listov. Tým majiteľ zároveň potvrdzuje splnenie zákonných podmienok zániku cenného papiera.
„Podpis majiteľa na žiadosti musí byť úradne osvedčený. Táto povinnosť neplatí pri osobnom podaní žiadosti v sídle CDCP. Ak sú podielové listy evidované u člena CDCP alebo držiteľa, žiadosť sa podáva prostredníctvom tohto člena alebo držiteľa, ktorý zabezpečí identifikáciu účtu a overenie totožnosti žiadateľa,“ priblížila Kopuncová.
Poukázala tiež na to, že ak sa výmaz uskutoční na nezaradenom účte a po jeho vykonaní na účte nezostanú žiadne ďalšie cenné papiere, centrálny depozitár tento účet automaticky zruší. Majiteľ sa tak môže vyhnúť ďalším poplatkom za jeho vedenie. Samotný výmaz však neznamená odpustenie už vzniknutých záväzkov „Pri podaní žiadosti je potrebné venovať pozornosť správnosti identifikačných údajov účtu a podielových listov, ako aj úplnosti a pravdivosti vyhlásenia majiteľa,“ zdôraznila Kopuncová.
„Výmaz podielových listov v tejto situácii predstavuje administratívny krok, ktorým sa zosúladí evidencia cenných papierov so skutočným právnym stavom,“ konštatoval riaditeľ úseku prevádzky CDCP Peter Nagy.
Majiteľ by si mal najprv preveriť, či sa jeho podielové listy nachádzajú v zozname oprávnených emisií na webovej stránke centrálneho depozitára. Ak áno, môže podať žiadosť o ich výmaz. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie majiteľa, že emitent si voči nemu splnil všetky záväzky vyplývajúce z podielových listov. Tým majiteľ zároveň potvrdzuje splnenie zákonných podmienok zániku cenného papiera.
„Podpis majiteľa na žiadosti musí byť úradne osvedčený. Táto povinnosť neplatí pri osobnom podaní žiadosti v sídle CDCP. Ak sú podielové listy evidované u člena CDCP alebo držiteľa, žiadosť sa podáva prostredníctvom tohto člena alebo držiteľa, ktorý zabezpečí identifikáciu účtu a overenie totožnosti žiadateľa,“ priblížila Kopuncová.
Poukázala tiež na to, že ak sa výmaz uskutoční na nezaradenom účte a po jeho vykonaní na účte nezostanú žiadne ďalšie cenné papiere, centrálny depozitár tento účet automaticky zruší. Majiteľ sa tak môže vyhnúť ďalším poplatkom za jeho vedenie. Samotný výmaz však neznamená odpustenie už vzniknutých záväzkov „Pri podaní žiadosti je potrebné venovať pozornosť správnosti identifikačných údajov účtu a podielových listov, ako aj úplnosti a pravdivosti vyhlásenia majiteľa,“ zdôraznila Kopuncová.