Berlín 19. apríla (TASR) - Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) vyzvala na dočasné obnovenie prevádzky jadrových elektrární, ktoré počas uplynulého víkendu odpojili od siete. Tri elektrárne by mali pokračovať v činnosti prinajmenšom do konca roka 2024, uviedol podpredseda parlamentnej frakcie CDU Jens Spahn.



Samotné odstavenie elektrární bolo nezodpovedné a ešte väčšia nezodpovednosť by bola ich demontáž, povedal Spahn. Ten, ktorý si ponecháva v rezerve uhoľné elektrárne, by mal mať v zálohe aj klimaticky neutrálne jadrové elektrárne, pokračoval opozičný politik. Vládnej koalícii odkázal, že nesie zodpovednosť za riziká v oblasti dodávok a ďalší prudký rast cien elektriny počas najbližšej zimy.



Spahn sa pripojil k šéfovi poslaneckého klubu bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Alexandrovi Dobrindtovi, ktorý v utorok (18. 4.) rovnako vyzval na pokračovanie prevádzky elektrární.



Reaktory v elektrárňach Isar 2 v Bavorsku, Emsland v Dolnom Sasku a Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku mali byť pôvodne odpojené od siete do konca roku 2022. Po vypuknutí vojny na Ukrajine a následnej energetickej kríze sa však vláda, ktorá vzišla z volieb v roku 2021, rozhodla ponechať ich v prevádzke do polovice apríla 2023.



V reakcii na haváriu v japonskej Fukušime nemecká vláda už v roku 2011 rozhodla o ukončení prevádzky všetkých jadrových elektrární.