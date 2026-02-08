Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
CDU/CSU podporuje rýchle daňové úľavy pre podniky a zamestnancov

Vláda konzervatívcov a sociálnych demokratov (SPD) si vo svojom programovom vyhlásení naplánovala postupné zníženie daní z príjmov právnických osôb od roku 2028.

Autor TASR
Berlín 8. februára (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová naďalej trvá na rýchlom presadení daňových úľav pre podniky a zamestnancov. Cieľom je, aby sa účinky zníženia daní prejavili skôr ako v roku 2028, uviedla predstaviteľka konzervatívneho bloku CDU/CSU v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vláda konzervatívcov a sociálnych demokratov (SPD) si vo svojom programovom vyhlásení naplánovala postupné zníženie daní z príjmov právnických osôb od roku 2028. CDU/CSU a SPD sa tiež dohodli na zavedení daňových úľav pre osoby s nízkymi a strednými príjmami v prvej polovici roka 2027. Konzervatívci v súčasnosti presadzujú zníženie daní v skoršom termíne za predpokladu, že to dovolí rozpočtová situácia.

Musíme čo najrýchlejšie poskytnúť úľavy pracujúcim,“ povedala Reicheová. „Rokujeme s SPD o tom, či sa to dá urýchliť. Čím viac ľudí pracuje, tým je práca atraktívnejšia, tým vyššia je produktivita v Nemecku a tým nižšie je zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia,“ vysvetlila ministerka.
