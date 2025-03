Čebeskov: Na diskusie o odblokovaní aktív v Rusku je priskoro

Moskva 13. marca (TASR) - Rusko neplánuje diskutovať o odblokovaní zahraničných aktív dovtedy, dokiaľ budú zmrazené ruské štátne a súkromné aktíva v zahraničí. Povedal to vo štvrtok štátny tajomník ruského ministerstva financií Ivan Čebeskov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po invázii Ruska na Ukrajinu boli v zahraničí zmrazené ruské finančné aktíva v hodnote približne 300 miliárd USD (277,01 miliardy eur), pričom väčšina týchto aktív sa nachádza v štátoch Európskej únie. Navyše, západné krajiny v súčasnosti diskutujú o tom, ako najlepšie by sa tieto aktíva dali využiť na podporu Ukrajiny.



Rusko však v reakcii na kroky Západu zablokovalo zahraničné aktíva na svojom území, keď ich presunulo na takzvané špeciálne účty typu C. Prístup k nim je zablokovaný a odblokovať ho môže iba súhlas Moskvy.



Čebeskov potvrdil, že zablokovanie zahraničných aktív v Rusku bola odpoveď Moskvy na zmrazenie ruských aktív v zahraničí a dokiaľ Rusko nezaznamená úsilie jeho aktíva uvoľniť, nebolo by rozumné začať uvoľňovať akékoľvek zahraničné aktíva blokované v Rusku. "Zatiaľ je príliš skoro o tejto veci diskutovať," povedal Čebeskov.



(1 EUR = 1,083 USD)