CEBR: Čína sa v roku 2028 stane najväčšou svetovou ekonomikou

Londýn 26. decembra (TASR) - Čína v roku 2028 predbehne Spojené štáty a stane sa najväčšou svetovou ekonomikou, očakáva londýnsky think-tank CEBR (Centre for Economics and Business Research). To je o 5 rokov skôr, než inštitút pôvodne predpokladal. Dôvodom je rozdielne zotavovanie z pandémie nového koronavírusu.



Podľa CEBR je už dlhší čas veľkou témou ekonomický boj medzi USA a Čínou. "Pandémia ochorenia COVID-19 a jej ekonomické následky nepochybne naklonili túto rivalitu v prospech Číny," uvádza sa vo výročnej správe think-tanku zverejnenej v sobotu.



Podľa CEBR to, že Čína rýchlo prijala striktný lockdown a "šikovne zvládla pandémiu" a že pandémia znížila dlhodobý rast Západu, spôsobilo zlepšenie relatívneho ekonomického výkonu Číny.



Počíta sa, že priemerný rast ekonomiky Číny v období od roku 2021 do 2025 dosiahne 5,7 % ročne, a potom sa do roku 2026 do 2030 spomalí na 4,5 %. USA by mali zaznamenať silné postpandemické oživenie ekonomiky v roku 2021. V rokoch 2022 až 2024 by sa tempo rastu malo spomaliť na 1,9 % ročne, v ďalších rokoch v priemere na 1,6 %.



Japonsko zostane treťou najväčšou ekonomikou do začiatku 30. rokov, keď ho predbehne India, pričom Nemecko klesne zo štvrtého na piate miesto.



Británia, ktorá je aktuálne piatou najväčšou svetovou ekonomikou, od roku 2024 klesne na šieste miesto. Britský hrubý domáci produkt (HDP) aj napriek negatívnym následkom odchodu z EÚ má byť podľa prognózy CEBR v roku 2035 o 23 % vyšší v porovnaní s francúzskym. Jedným z dôvodov je vedúca pozícia Británie v oblasti čoraz dôležitejšej digitálnej ekonomiky.



Na Európu v roku 2020 pripadalo 19 % z výkonu desiatich najväčších svetových ekonomík, to sa však do roku 2035 zníži na 12 % v prípade prudkého rozdelenie EÚ a Británie, uvádza sa v správe CEBR.



Podľa think-tanku jedným z globálnych následkov pandémie zrejme bude zrýchlenie inflácie. CEBR očakáva, že niekedy od roku 2025 by mohli začať rásť úrokové sadzby, čo bude predstavovať výzvu pre vlády, ktoré sa pri financovaní svojej reakcie na koronakrízu vysoko zadlžili. Pandémia tiež urýchlila niektoré trendy, ako je smerovanie k zelenšej ekonomike a čoraz rozsiahlejšiemu využívaniu technológií.