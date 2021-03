Cech vinohradníkov a vinárov vyzýva MPRV a PPA na vyplatenie podpory

Bratislava 29. marca (TASR) - Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) na vyplatenie tzv. COVID podpory a na urýchlené riešenie situácie v slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Informoval o tom Roman Mács, kancelár Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.



Od vypuknutia pandémie bola podľa neho vyhlásená iba jediná výzva na podporu s cieľom zmiernenia negatívneho dosahu na výrobcov z poľnohospodárskeho sektora.



Spresnil, že indikatívna výška finančných prostriedkov pre žiadateľov o podporu predstavuje 20 miliónov eur. Výzva zo strany MPRV bola vyhlásená až 24. augusta 2020, dátum podávania žiadostí a uzavretia výzvy bol 22. septembra 2020, pričom počas podávania žiadostí bola podľa neho upravená a aktualizovaná 7. septembra 2020.



Mács upozornil, že vyhodnocovanie výzvy sa uskutočnilo tesne pred Vianocami a podarilo sa vyhodnotiť a poslať rozhodnutia len časti žiadateľov. "Žiadame o zverejnenie kľúča, podľa ktorého boli títo žiadatelia vyhodnotení a ostatní nie. Avšak veľkej časti žiadateľov do dnešného dňa neprišli žiadne rozhodnutia, či už s kladným, alebo záporným stanoviskom. Žiadatelia s rozhodnutím z decembra do dnešného dňa nemajú vyplatenú túto mimoriadnu podporu," povedal.



Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska podľa neho taktiež upozorňuje na to, že v iných členských štátoch EÚ bola podpora žiadateľom vyplatená už v máji 2020 a vo viacerých krajinách EÚ sa realizuje už druhé a tretie kolo predmetnej podpory.



"Zároveň dôrazne žiadame o objasnenie dôvodu, prečo boli finančné prostriedky z rovnakých výziev v iných členských štátoch efektívnejšie čerpané a v podstatne kratšom čase aj vyplatené," uzavrel Mács.