CEEV Živica vyzýva S. Vlčana, aby urobil analýzu k mliečnym desiatám

Bratislava 23. februára (TASR) - Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica vyzýva dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby urobil analýzu k využívaniu mliečnych desiat na školách. TASR o tom informovala komunikačná manažérka CEEV Živica Eva Sládková.



Manažérka programu Zelená škola Zuzana Gallayová odmieta naratív ministerstva, či deti prídu alebo neprídu o mliečne desiaty zadarmo. Upozorňuje tiež na to, že na školách sa s týmito desiatami plytvá a vytvára sa obrovský odpad, čo si spoločnosť v čase klimatickej a energetickej krízy nemôže dovoliť. "Spolupracujeme s vyše 200 školami v rôznych regiónoch Slovenska. Ich učiteľky nás opakovane upozorňujú na problém mliečnych desiat. Trápi ich, koľko z nich končí v smetných košoch ešte cestou z jedálne, koľko skončí popučených v školských taškách, lebo ak ich deti nezjedia alebo nevypijú, berú ich domov," povedala Zuzana Gallayová.



CEEV Živica preto vyzýva ministra, aby najskôr urobil analýzu, aký je skutočný záujem detí a ich rodičov, koľko financií to ročne stojí a koľko z týchto mliek a jogurtov končí v košoch. "Z našich skúseností totiž ide časť týchto financií naozaj priamo do koša. Pretože mlieko zadarmo nie je zadarmo. A nejde len o financie. V EÚ sa tretina potravín vyhadzuje a mliečne školské desiaty sú u nás mnohokrát súčasťou tohto odpadu," doplnila manažérka programu Zelená škola. Apel na ekonomickú situáciu rodín je podľa jej slov slabým argumentom v protiklade s realitou, ktorú denne vidia pedagógovia na slovenských školách.