Celá opozícia návrh štátneho rozpočtu odmietla, strany majú výhrady

Bratislava 28. novembra (TASR) - Zvyšovanie výdavkov štátu, transakčná daň, pravdepodobná plošná energopomoc či, naopak, chýbajúca pomoc pre ohrozené skupiny sú najčastejšie výhrady opozičných parlamentných strán voči predloženému návrhu štátneho rozpočtu na rok 2025, o ktorom vo štvrtok začala rokovať Národná rada (NR) SR. Hnutie Slovensko, KDH, SaS ani Progresívne Slovensko sa rozpočet nechystajú podporiť, informovali vo štvrtok strany.



"Rozpočet, o ktorom rokujeme dnes, je najhorší rozpočet, ktorý Slovenská republika mala. Extrémnym spôsobom zadlžujú Slovenskú republiku, vytvárajú enormný deficit," uviedol poslanec hnutia Slovensko Július Jakab s tým, že návrh štátneho rozpočtu v súčasnej podobe nepodporia.



Hnutie Slovensko chce v parlamente navrhnúť, aby boli z rezervy vlády dofinancované platy zdravotníkov, dvihli sa platy učiteľom i policajtom, hasičom a horským záchranárom. Pridať navrhujú aj mládežníckym organizáciám či na vedu a výskum. Hnutie tiež navrhuje presunúť vyše pol miliardy eur z rozpočtu ministerstva obrany na daňový bonus pre dieťa a rodičovský dôchodok. "Keď tieto naše návrhy prijmú, tak sme ochotní im aj za rozpočet zahlasovať," dodal predseda hnutia Slovensko Igor Matovič.



Návrh štátneho rozpočtu sa nechystá podporiť ani KDH. "Kresťanskodemokratické hnutie zákon roka, zákon o štátnom rozpočte, nepodporí. Ak by bolo spojené hlasovanie o štátnom rozpočte s vyslovením nedôvery vláde, vysloví KDH nedôveru vláde Roberta Fica. Rovnako tak nebudeme hlasovať ani za plošnú energopomoc," uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda KDH Milan Majerský. Doplnil, že od vlády očakávajú, že pripraví kvalitný zákon o adresnej pomoci pre domácnosti či jednotlivcov.



Podľa poslanca KDH Jozefa Hajka je návrh rozpočtu "kamuflážou". Opozičné hnutie vláde vytklo, že nešetrí na sebe, ale, naopak, plánuje zvýšiť počet zamestnancov verejnej správy približne o 5000 osôb, čo podľa Hajka stojí štát 500 miliónov eur. Kritizovalo tiež, že vláda neprichádza so žiadnymi opatreniami, ktoré by podporovali ekonomický rast.



Výhrady k štátnemu rozpočtu majú aj SaS a PS. Takýto rozpočet podľa SaS spôsobí výrazné spomalenie ekonomiky a vysokú infláciu, čo poškodí všetkých a spôsobí ďalšie škody ľuďom aj ekonomike. Podľa PS predstavený rozpočet prehĺbi chudobu a najviac sa dotkne najzraniteľnejších sociálnych skupín.