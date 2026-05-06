Streda 6. máj 2026
Celková ekonomická aktivita v Číne sa zvýšila

Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Autor TASR
Peking 6. mája (TASR) - Rast aktivity v čínskom hospodárstve sa v apríli zrýchlil. Podnikateľská aktivita sa oživila v priemyselnom sektore aj v odvetví služieb. Uviedli to spoločnosti S&P Global a RatingDog. Informoval o tom server tradingeconomics.

Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci aktivitu v priemysle aj v službách sa posilnil na 53,1 bodu z trojmesačného minima 51,5 bodu, na ktorom bol v marci. Stúpol objem nových objednávok, pričom ich celková zásoba sa zvyšovala tretí mesiac v rade, čo poukazuje na udržateľný dopyt. Zamestnanosť sa v porovnaní s predošlým mesiacom znížila len nepatrne.

Tlak v oblasti nákladov sa však zintenzívnil, keďže ceny výrobných vstupov vzrástli najrýchlejším tempom od apríla 2022. Prejavilo sa to hlavne v sektore spracovateľského priemyslu. Firmy reagovali zvýšením cien svojich produktov, pričom ich rast sa zrýchlil na 31-mesačné maximum. Išlo o odzrkadlenie snahy podnikov chrániť svoje marže.
