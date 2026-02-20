< sekcia Ekonomika
Celková ekonomická aktivita vo Francúzsku klesá
PMI sektora služieb naďalej naznačuje zmenšovanie aktivity, hoci sa zlepšil, a to na 49,6 bodu z januárových 48,4 bodu.
Autor TASR
Paríž 20. februára (TASR) - Aktivita vo francúzskom hospodárstve vo februári podľa predbežného odhadu celkovo klesá. Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci aktivitu v priemysle aj v službách sa síce posilnil na 49,9 bodu z januárových 49,1 bodu, ale znamená to, že aktivita zostáva v teritóriu poklesu. Ak je totiž hodnota PMI, ktorý zostavuje Hamburská obchodná banka (HCOB), pod úrovňou 50 bodov, signalizuje to kontrakciu aktivity. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
PMI sektora služieb naďalej naznačuje zmenšovanie aktivity, hoci sa zlepšil, a to na 49,6 bodu z januárových 48,4 bodu. PMI priemyselného sektora sa oslabil na 51,6 bodu z januárových 52,1 bodu, ale znamená to, že pokračuje rast aktivity, hoci pomalším tempom. Januárové tempo rastu odvetvia bolo na štvorročnom maxime.
Nové objednávky vo francúzskej ekonomike sa zmenšujú už tretí mesiac v rade, a to najrýchlejším tempom od júla minulého roka. Oslabujú sa najmä objednávky zo zahraničia, ktoré klesajú najprudším tempom od decembra 2024. Prijímanie nových zamestnancov sa po dvoch mesiacoch rastu zastavilo. Očakávania firiem na najbližší rok sa mierne zhoršili, ale napriek tomu sú lepšie v porovnaní s priemerom za minulý rok.
PMI sektora služieb naďalej naznačuje zmenšovanie aktivity, hoci sa zlepšil, a to na 49,6 bodu z januárových 48,4 bodu. PMI priemyselného sektora sa oslabil na 51,6 bodu z januárových 52,1 bodu, ale znamená to, že pokračuje rast aktivity, hoci pomalším tempom. Januárové tempo rastu odvetvia bolo na štvorročnom maxime.
Nové objednávky vo francúzskej ekonomike sa zmenšujú už tretí mesiac v rade, a to najrýchlejším tempom od júla minulého roka. Oslabujú sa najmä objednávky zo zahraničia, ktoré klesajú najprudším tempom od decembra 2024. Prijímanie nových zamestnancov sa po dvoch mesiacoch rastu zastavilo. Očakávania firiem na najbližší rok sa mierne zhoršili, ale napriek tomu sú lepšie v porovnaní s priemerom za minulý rok.