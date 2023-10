Celková ekonomická nálada podnikateľov a spotrebiteľov sa zhoršila

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ekonomická nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v októbri v porovnaní so septembrom mierne zhoršila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol pri poklese o 0,3 bodu úroveň 91,6. Zhoršili sa hodnotenia troch z piatich zložiek indikátora, a to v službách, stavebníctve a v priemysle. Optimistickejšia bola nálada u podnikateľov v obchode a aj u spotrebiteľov. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Oproti situácii pred rokom bola ekonomická nálada priaznivejšia o 3,3 bodu. Za dlhodobým priemerom indikátor zaostával o 10,4 bodu. Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach, a to v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).



Indikátor dôvery v priemysle v októbri poklesol o 0,7 bodu na hodnotu -10. Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne rast zásob hotových výrobkov, a to najmä vo výrobe dopravných prostriedkov a elektrických zariadení. Indikátor dôvery v službách v októbri poklesol o 1,3 bodu na hodnotu 1,7. Pokles bol zaznamenaný síce iba v jednom z troch ukazovateľov, a to v očakávanom dopyte, bol však pomerne výrazný, o osem bodov. Pesimistickí boli hlavne podnikatelia v ostatných službách.



Naopak, dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku mierne narastá. Indikátor spotrebiteľskej dôvery dosiahol v októbri druhý mesiac po sebe najvyššiu hodnotu od druhej polovice roka 2021. Pri medzimesačnom zvýšení o jeden bod sa aktuálne nachádza na úrovni -18,7. Spotrebitelia boli optimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Pozitívnejšie vnímajú finančnú situáciu svojich domácností, jednak celkovú finančnú situáciu, ale aj tvorbu úspor. Priaznivejšie však vidia aj vývoj celkovej hospodárskej situácie, ako aj vývoj nezamestnanosti.



Indikátor dôvery v obchode v októbri stúpol oproti septembru o 3,7 bodu na hodnotu 2,7. Jeho zvýšenie ovplyvnil nárast očakávaných podnikateľských aktivít, najmä v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach. Podnikatelia zároveň predpokladajú zvýšenie počtu zamestnancov, predovšetkým v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.



Pozvoľna sa prehlbuje pesimizmus v stavebníctve. Sezónne upravený indikátor dôvery sa pri medzimesačnom poklese o jeden bod znížil na úroveň -11, októbrová hodnota tak bola najnižšia za posledný rok. Pod pokles sa podpísali nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok.