Celková hodnota aktív realitných fondov dosiahla vlani 2,6 mld. eur

Bratislava 16. februára (TASR) - Celková hodnota aktív realitných fondov dosiahla na konci minulého roka 2,6 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 11,5 %. Medzikvartálne narástla hodnota aktív o 3,2 %. Na základe údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností o tom informovala správcovská spoločnosť 365.invest.



"Dominantným aspektom bude trend znižovania úrokových sadzieb centrálnych bánk v reakcii na klesajúcu infláciu. Tento krok môže viesť k zníženiu nákladov na úvery a podporiť investície do stavebných projektov a komerčných nehnuteľností. Lacnejšie financovanie môže byť katalyzátorom rozvoja a expanzie realitného sektora," priblížil vyhliadky na tento rok generálny riaditeľ 365.invest Gabriel Balog.



Správcovská spoločnosť priblížila, že najnovšie dáta štatistického úradu potvrdili infláciu za rok 2023 na úrovni 10,5 %, čo pri projektoch, ktoré využívajú na indexáciu slovenskú úroveň indexu spotrebiteľských cien, zvýši tržby z nájmu a výkonnosť v roku 2024.



Podľa 365.invest slovenskí investori preferujú dlhodobé a vyvážené investície s nižším rizikom. "Investovanie do realít cez realitné fondy im ponúka atraktívnu príležitosť s dlhodobou stabilitou, pravidelnými príjmami a možnosťou diverzifikácie portfólia," priblížila za 365.invest PR manažérka Katarína Dubeňová.



Ako ďalej spresnila, v prostredí nízkych úrokových sadzieb môže byť investovanie do nehnuteľností vnímané ako atraktívnejšie v porovnaní s inými formami investícií, čo môže viesť k zvýšenému dopytu po nehnuteľnostiach. A to môže pozitívne ovplyvniť aj výnosy realitných fondov.



Ďalším impulzom pre realitné fondy môže byť podľa správcovskej spoločnosti vplyv na ceny nehnuteľností. Rastúci dopyt a lacnejšie financovanie môžu prispieť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností.



Realitné fondy závisia aj od pravidelných príjmov z nájomných platieb zo spravovaných projektov v ich portfóliu, priblížila 365.invest. Ako vysvetlila Dubeňová, tieto príjmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní hodnoty projektu, pretože ocenenie realitných fondov vychádza z výnosovej metódy, ktorá sa líši napríklad od hodnoty nehnuteľností zakúpených na bývanie. Dôležité preto podľa správcovskej spoločnosti je, aby nájomcovia v projektoch v portfóliu fondu platili nájomné pravidelne, včas a v plnej výške.



"V tejto perspektíve odporúča 365.invest investovať do realitného fondu s pevným a zdravým portfóliom, nevyberať svoje peniaze ani v čase nižšieho výnosu a vytrvať," doplnila Dubeňová.