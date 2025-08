Celková inflácia na Slovensku dosiahla 506 % za uplynulých 35 rokov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Od júla 1990, keď sa začal proces uvoľňovania cien v Československu, zostalo obyvateľom SR z pôvodných 1000 eur úspor v prepočte zo slovenských korún uložených len 165 eur. Celková hodnota inflácie totiž za uplynulých 35 rokov dosiahla 506 percent, čiže ceny sa zvýšili viac ako šesťnásobne. Vyplýva to zo štúdie obchodníka s cennými papiermi Capital Markets.



„To neznamená, že československá koruna nestrácala hodnotu už dávno predtým. Naopak, aj keď ceny zostávali po dlhý čas nominálne rovnaké, skrytá inflácia v centrálnom plánovanom hospodárstve pôsobila o to viac. Prejavovala sa najmä nedostatkom tovaru a s tým spojenou šedou a čiernou ekonomikou a nízkou kvalitou až odpudivosťou niektorých výrobkov a služieb,“ komentovala zdanlivú cenovú stabilitu pred rokom 1990 predsedníčka predstavenstva Anna Šuhajdová.



Z analýzy inflačného vývoja posledných 35 rokov ďalej vyplynulo, že najvyššia inflácia vo výške 56,6 % v roku 1991 bola plánovaná a verejnosť ju vtedy do veľkej miery akceptovala. Zásadný šok však spôsobila inflácia v rokoch 2022 až 2023, keď najvyššiu hodnotu 15,4 % dosiahla inflácia na jeseň 2022.



„Inflácia v Česku a na Slovensku v roku 2022, ktorá patrila medzi vôbec najvyššie v Európe, zasadila ranu hospodárskej politike domácich inštitúcií. Ukázala, že aj tri dekády po všetkých zmenách ekonomiky v 90. rokoch môže vysoká inflácia kedykoľvek udrieť a ľuďom zmazať nezanedbateľnú časť úspor,“ zdôraznila Šuhajdová.



Štúdia zistila aj to, že úspory a investície obyvateľov Česka a obyvateľov Slovenska sa v zisku aj strate výrazne odlišovali. Slovenská koruna strácala po rozdelení Československa viac na hodnote oproti českej, avšak následne po prijatí eura zaznamenali obyvatelia SR nižšiu stratu hodnoty meny. Porovnanie Česka so Slovenskom podľa odborníkov ukazuje, že euro, ktoré SR prijala v roku 2009, prispelo k stabilite cenovej hladiny.