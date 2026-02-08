< sekcia Ekonomika
Celková plocha retail parkov v SR presiahla 800.000 štvorcových metrov
Stredné Slovensko sa podieľalo na dokončených projektoch 52 %, západné a východné Slovensko prispeli po 24 %, čo podľa spoločnosti potvrdzuje geografickú diverzifikáciu maloobchodnej výstavby.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Vo štvrtom štvrťroku 2025 bolo na Slovensku dokončených celkovo takmer 60.000 štvorcových metrov (m2) retail parkových priestorov v deviatich projektoch, čím ich celková plocha presiahla 800.000 m2. Retail parky dominovali novej výstavbe aj počas roka 2025, keď celková nová ponuka dosiahla 98.400 m2 v 19 projektoch. Spoločnosť Cushman & Wakefield o tom informovala na základe dát z trhu komerčných nehnuteľností.
Stredné Slovensko sa podieľalo na dokončených projektoch 52 %, západné a východné Slovensko prispeli po 24 %, čo podľa spoločnosti potvrdzuje geografickú diverzifikáciu maloobchodnej výstavby.
V roku 2026 je naplánované dokončenie približne 87.000 m2 nových priestorov, pričom retail parky budú opäť tvoriť väčšinu „Celkový počet vstupov nových značiek sa spomalil, keď v roku 2025 vstúpilo na slovenský trh deväť medzinárodných značiek. Tento opatrnejší prístup by mal pretrvávať aj naďalej vzhľadom na neistoty v oblasti maloobchodných tržieb a makroekonomického výhľadu,“ uviedol Cushman & Wakefield.
V roku 2025 bolo zrealizovaných celkovo desať transakcií nákupných centier vrátane najväčšieho obchodu naprieč všetkými sektormi - predaja Bory Mall v Bratislave. Medzi ďalšie transakcie podľa firmy patrili VIVO! Bratislava a päť Tesco Galérií, čo potvrdilo silný investorský záujem o maloobchodné aktíva.
Prime výnosy zostali nezmenené, pričom v krátkodobom horizonte sa neočakáva výraznejší pohyb. „Prime nájomné v nákupných centrách dosahovalo 100 eur/m2 pre jednotky s výmerou 50 až 100 m2, zatiaľ čo nájomné v retail parkoch sa pohybovalo na úrovni 15 eur/m2,“ dodala spoločnosť. Zároveň očakáva ďalší rast nájomného v retail parkoch v roku 2026 v súlade s infláciou.
Stredné Slovensko sa podieľalo na dokončených projektoch 52 %, západné a východné Slovensko prispeli po 24 %, čo podľa spoločnosti potvrdzuje geografickú diverzifikáciu maloobchodnej výstavby.
V roku 2026 je naplánované dokončenie približne 87.000 m2 nových priestorov, pričom retail parky budú opäť tvoriť väčšinu „Celkový počet vstupov nových značiek sa spomalil, keď v roku 2025 vstúpilo na slovenský trh deväť medzinárodných značiek. Tento opatrnejší prístup by mal pretrvávať aj naďalej vzhľadom na neistoty v oblasti maloobchodných tržieb a makroekonomického výhľadu,“ uviedol Cushman & Wakefield.
V roku 2025 bolo zrealizovaných celkovo desať transakcií nákupných centier vrátane najväčšieho obchodu naprieč všetkými sektormi - predaja Bory Mall v Bratislave. Medzi ďalšie transakcie podľa firmy patrili VIVO! Bratislava a päť Tesco Galérií, čo potvrdilo silný investorský záujem o maloobchodné aktíva.
Prime výnosy zostali nezmenené, pričom v krátkodobom horizonte sa neočakáva výraznejší pohyb. „Prime nájomné v nákupných centrách dosahovalo 100 eur/m2 pre jednotky s výmerou 50 až 100 m2, zatiaľ čo nájomné v retail parkoch sa pohybovalo na úrovni 15 eur/m2,“ dodala spoločnosť. Zároveň očakáva ďalší rast nájomného v retail parkoch v roku 2026 v súlade s infláciou.