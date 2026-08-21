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Celková trhová produkcia v júni tohto roka vzrástla medziročne o 2,3 %
Na jej vývoj mal najvýznamnejší vplyv 5,6 % nárast v odvetví služieb.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Celková trhová produkcia v júni 2026 medziročne vzrástla o 2,3 %. Na jej vývoj mal najvýznamnejší vplyv 5,6 % nárast v odvetví služieb. V medzimesačnom porovnaní trhová produkcia vzrástla o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov, ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou jednotlivých odvetví a umožňujú hierarchizovať ich podiely na celkovej trhovej produkcii, to bol vplyv +1,83 percentuálneho bodu (p. b.). Rast celkovej produkcie podporil aj obchod, kde produkcia vzrástla o 1,5 % (príspevok +0,30 p. b.) a priemysel s rastom o 0,5 % (príspevok +0,23 p. b.). Naopak, produkcia v stavebníctve klesla o 1,5 % (príspevok -0,06 p. b.).
V medzimesačnom porovnaní trhová produkcia vzrástla o 0,2 %, pričom na tomto náraste sa najvýznamnejšie podieľalo odvetvie obchodu (príspevok +0,49 p. b., nárast o 2,6 %), ďalej služieb (príspevok +0,19 p. b., nárast o 0,6 %), pokles v odvetví priemyslu (príspevok -0,31 p. b., pokles o 0,7 %) a pokles v odvetví stavebníctva (príspevok -0,19 p. b., pokles o 4,6 %).
V súhrne za prvých šesť mesiacov roka 2026 celková trhová produkcia medziročne vzrástla o 1,8 %. Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil 4,7 % rast v službách (príspevok 1,53 p. b.), ďalej 9 % zvýšenie v stavebníctve (príspevok 0,34 p. b.) a 1,3 % nárast v obchode (príspevok 0,24 p. b.). Odvetvie priemyslu vývoj len mierne tlmilo, keď zaznamenalo pokles o 0,6 % (príspevok -0,28 p. b.).
Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov, ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou jednotlivých odvetví a umožňujú hierarchizovať ich podiely na celkovej trhovej produkcii, to bol vplyv +1,83 percentuálneho bodu (p. b.). Rast celkovej produkcie podporil aj obchod, kde produkcia vzrástla o 1,5 % (príspevok +0,30 p. b.) a priemysel s rastom o 0,5 % (príspevok +0,23 p. b.). Naopak, produkcia v stavebníctve klesla o 1,5 % (príspevok -0,06 p. b.).
V medzimesačnom porovnaní trhová produkcia vzrástla o 0,2 %, pričom na tomto náraste sa najvýznamnejšie podieľalo odvetvie obchodu (príspevok +0,49 p. b., nárast o 2,6 %), ďalej služieb (príspevok +0,19 p. b., nárast o 0,6 %), pokles v odvetví priemyslu (príspevok -0,31 p. b., pokles o 0,7 %) a pokles v odvetví stavebníctva (príspevok -0,19 p. b., pokles o 4,6 %).
V súhrne za prvých šesť mesiacov roka 2026 celková trhová produkcia medziročne vzrástla o 1,8 %. Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil 4,7 % rast v službách (príspevok 1,53 p. b.), ďalej 9 % zvýšenie v stavebníctve (príspevok 0,34 p. b.) a 1,3 % nárast v obchode (príspevok 0,24 p. b.). Odvetvie priemyslu vývoj len mierne tlmilo, keď zaznamenalo pokles o 0,6 % (príspevok -0,28 p. b.).