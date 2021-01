Celkové investície do slovenských komerčných nehnuteľností klesli

Bratislava 12. januára (TASR) – Celkové minuloročné investície do slovenských komerčných nehnuteľností medziročne poklesli o 27 % na 502 miliónov eur. Vyčíslila to realitná spoločnosť Cushman&Wakefield. Komerčný realitný trh Slovenska potiahli priemyselné nehnuteľnosti s približne 49-percentným podielom na celkových investíciách, po ktorých rástol dopyt aj pre rozmach e-commerce spôsobený zmenou správania spotrebiteľov pre pandémiu nového koronavírusu.



Ako podotkla spoločnosť, v kancelárskom segmente v roku 2020 chýbali vhodné, novo dokončené, prenajaté nehnuteľnosti po viacerých transakciách v uplynulých rokoch. Naďalej stúpal podiel ázijského kapitálu, ktorý bol v roku pandémie ťahaný singapurskými investíciami do priemyselných slovenských realít. Spoločnosť tiež potvrdila, že Slovensko si naďalej drží reputáciu bezpečnej investičnej lokality s konkurenčnými výnosmi.



Pokles investícií do komerčných nehnuteľností podľa spoločnosti spôsobila opatrnosť investorov a čiastočne aj znížený apetít po aktívach v oblasti retailu pre neistotu z dosahov pandémie na ich budúci vývoj. "Evidujeme viacero transakcií začatých v druhej polovici roka, ktoré sa nestihli uzavrieť do konca roka. Takmer tri štvrtiny transakcií bolo realizovaných v Bratislavskom kraji nasledovanom Trnavským krajom s približne deväťpercentným podielom na investičnej aktivite v krajine," vymenovala spoločnosť.



Takmer polovičný podiel priemyselných nehnuteľností na celkovom objeme investícií je podľa spoločnosti značným nárastom oproti priemeru v rokoch 2016 až 2019, kedy býval na úrovni 37 %. Druhou najpočetnejšou zložkou boli kancelárske nehnuteľnosti s podielom 37 %, čo znamenalo takisto nárast oproti 29 % medzi rokmi 2016 - 2019. Zhruba 11 % investícií išlo do oblasti retailu a zvyšné tri percentá do hotelového sektora. "Až 90 % vlaňajšieho objemu investícií bolo alokovaných v prvej polovici roka," vyzdvihla spoločnosť.



Čo sa týka pôvodu investícií, 40 % z nich pochádzal od ázijských investorov. Slovenskí investori sa podieľali na celkovom objeme 37-percentným podielom. Česi do slovenských komerčných nehnuteľností vlani investovali desatinu celkového objemu a iní európski investori bez Slovákov a Čechov investovali zvyšných 12 %.



"Spomalenie investičného trhu v prvej polovici roka či zastavenie niektorých transakcií vyplynulo z bezprecedentnosti lockdownu a následného nesúladu pri otázke ocenenia predmetných aktív," komentoval managing partner spoločnosti pre Slovensko Marián Fridrich. Podľa neho to bol dôsledok nejasností, či ceny dohodnuté pred lockdownom správne reflektujú riziko na trhu po vypuknutí pandémie. Ako však uzavrel, vidí nábeh na silný rok 2021 vrátane investícií do retailu, čo by mohla podporiť aj úspešná implementácia opatrení na boj proti pandémii a dostupnosť očkovania.