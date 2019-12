Celkové náklady pri doručovaní závisia aj od posledného článku reťazca

Bratislava 18. decembra (TASR) - Prieskumy globálnej realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield odhalili, že posledný článok dodávateľského reťazca pri elektronickom predaji môže predstavovať až 50 % alebo viac celkových nákladov v rámci dodávateľského reťazca. Zistenia umožnil nový nástroj vytvorený v spolupráci so spoločnosťou P3 Urban Logistics.



Ten umožňuje developerom, investorom a zamestnancom kvantifikovať celkové náklady posledného článku reťazca každej nehnuteľnosti. Výraz „posledný článok“ odkazuje na záverečnú fázu v dodávateľskom reťazci elektronického predaja, a to bez ohľadu na to, či sa vykonáva pomocou dodávkového vozidla, či elektrobicykla, v meste či na vidieku, prípadne na zberné miesto alebo až domov.



Keďže zákazníci sú čoraz viac zvyknutí nakupovať online, očakávania na doručovacie služby a ich rýchlosť sa zvýšili. Efektivita posledného článku tak má mimoriadne dôležitý vplyv na čas a náklady na dodanie prostredníctvom znižovania času jazdy medzi mestským skladiskom a miestom dodania. Tento prvok sa označuje aj názvom „vzdialenosť STEM“.



Značný podiel posledného článku na celkových nákladoch za dodávateľskú sieť prisudzuje správa Cushman & Wakefield rôznym neefektívnym prvom súvisiacim s prepravou. Ide napríklad o nedostatočnú záruku dodania, neoptimálne trasy dodania a samostatné jazdy z miesta dodania. Všetky spomínané faktory zvyšujú náklady. Platí to najmä pre husté mestské oblasti náchylné na preťaženie, ktoré sa nachádzajú v kontinentálnej Európe.



"Dopyt a rast e-commerce segmentu vnímame výrazne aj na Slovensku, či už príchodom nových spoločností, alebo expanziou etablovaných firiem. Z dôvodu šetrenia nákladov a polohy je Slovensko stále atraktívnou krajinou pre spoločnosti, ktoré plánujú relokáciu alebo otvorenie nového centrálneho skladu. Dôsledkom čoho je neustály záujem nielen o výstavbu mestskej logistiky tzv. last mile delivery," tvrdí Patrik Janščo, vedúci industrial tímu v Cushman & Wakefield na Slovensku.



Analýza štyroch hlavných európskych trhov – Londýn, Paríž, Madrid a Miláno – odhalila, že znížením vzdialenosti STEM vždy dôjde k zníženiu celkových nákladov posledného článku. Aj bez ohľadu na výrazne vyššie nájmy predstavujú mestské sklady omnoho nižšie celkové náklady na posledný článok v porovnaní s distribučnými skladmi, ktoré sú obyčajne rozmiestnené mimo obcí či miest. Využívaním mestských skladov sa znižujú časové a mzdové náklady na vodičov, znižuje sa spotreba paliva a navyše dochádza k optimalizácii využívania dodávkového vozidla.