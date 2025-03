Celkové tržby operátora SWAN vlani prekonali hranicu 157 miliónov eur

Bratislava 3. marca (TASR) - Celkové tržby telekomunikačného operátora SWAN v minulom roku prekonali hranicu 157 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2023 ide o viac ako 12 % nárast. Najvýraznejšie rástli tržby v segmente mobilných služieb a predaja hardvéru, ktoré vzrástli o 25 % na úroveň vyše 67 miliónov eur. V pondelok o tom informoval riaditeľ pre marketing a komunikáciu spoločnosti SWAN Roland Kyška.



"Za minulý rok sme dosiahli historicky najvyššiu hodnotu neočisteného zisku (EBITDA), a to 42,5 milióna eur, bez dcérskych spoločností, čo predstavuje solídny šesťpercentný medziročný nárast," priblížil výsledky spoločnosti generálny riaditeľ SWAN-u Roman Vavrík.



Spoločnosť priblížila, že vlani stúpol počet zákazníkov využívajúcich fixné služby internetu spolu s digitálnou televíziou alebo služby digitálnej televízie o 4,1 %. Zvýšil sa aj počet aktívnych SIM kariet, a to medziročne o 4,4 %. Operátor zaznamenal i nárast počtu aktivácií paušálov, ktoré vlani prekročili hranicu 2,5 milióna aktivácií.



V minulom roku spoločnosť investovala vyše 30 miliónov eur, čo predstavuje 19 % z celkových výnosov. Investície podľa operátora smerovali najmä do rozširovania a modernizácie 4G a 5G sietí.



"Rok 2024 bol pre nás mimoriadne úspešný. Dosiahli sme historické finančné výsledky a zároveň sme výrazne investovali do sieťovej infraštruktúry, aby sme našim zákazníkom poskytli ešte kvalitnejšie služby ako doposiaľ," uzavrel Vavrík.