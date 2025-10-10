Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
Celkové výdavky na investície majú klesnúť na necelých 3,4 mld. eur

Na snímke zľava minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD), prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) 10. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Slovensko má v porovnaní s krajinami vstupujúcimi do Európskej únie (EÚ) po roku 2004 priemerné verejné investície za posledných 5 rokov nižšie o 1,1 percentuálneho bodu.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Celkové kapitálové výdavky všetkých kapitol štátneho rozpočtu by mali v budúcom roku klesnúť na 3,365 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý v piatok schválila vláda. Na rok 2025 boli rozpočtované v sume 3,717 miliardy eur.

Zo samotného štátneho rozpočtu by malo ísť budúci rok na investície 2,01 miliardy eur. Zvyšných 1,355 miliardy eur sa má získať z eurofondov (627 miliónov eur) a Plánu obnovy a odolnosti (728 miliónov eur). Prostriedky zo všetkých zdrojov medziročne poklesnú.

Slovensko má v porovnaní s krajinami vstupujúcimi do Európskej únie (EÚ) po roku 2004 priemerné verejné investície za posledných 5 rokov nižšie o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.),“ vyčíslilo v rozpočte Ministerstvo financií (MF) SR.

Vysvetlilo, že medzi členskými štátmi EÚ existujú rozdiely v investičnej intenzite najmä pre rôzne fázy ekonomického rozvoja. „Vyspelejšie ekonomiky majú už menší podiel verejných investícií k hrubému domácemu produktu (HDP). Výška slovenských verejných investícií v roku 2024 dosiahla úroveň rozvinutých krajín,“ konštatoval rezort financií.
