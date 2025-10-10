< sekcia Ekonomika
Celkové výdavky na investície majú klesnúť na necelých 3,4 mld. eur
Slovensko má v porovnaní s krajinami vstupujúcimi do Európskej únie (EÚ) po roku 2004 priemerné verejné investície za posledných 5 rokov nižšie o 1,1 percentuálneho bodu.
Bratislava 10. októbra (TASR) - Celkové kapitálové výdavky všetkých kapitol štátneho rozpočtu by mali v budúcom roku klesnúť na 3,365 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý v piatok schválila vláda. Na rok 2025 boli rozpočtované v sume 3,717 miliardy eur.
Zo samotného štátneho rozpočtu by malo ísť budúci rok na investície 2,01 miliardy eur. Zvyšných 1,355 miliardy eur sa má získať z eurofondov (627 miliónov eur) a Plánu obnovy a odolnosti (728 miliónov eur). Prostriedky zo všetkých zdrojov medziročne poklesnú.
„Slovensko má v porovnaní s krajinami vstupujúcimi do Európskej únie (EÚ) po roku 2004 priemerné verejné investície za posledných 5 rokov nižšie o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.),“ vyčíslilo v rozpočte Ministerstvo financií (MF) SR.
Vysvetlilo, že medzi členskými štátmi EÚ existujú rozdiely v investičnej intenzite najmä pre rôzne fázy ekonomického rozvoja. „Vyspelejšie ekonomiky majú už menší podiel verejných investícií k hrubému domácemu produktu (HDP). Výška slovenských verejných investícií v roku 2024 dosiahla úroveň rozvinutých krajín,“ konštatoval rezort financií.
