Celkové výdavky pôdohospodárstva v roku 2026 dosiahnu 788 mil. eur
Hlavnou finančnou podporou pôdohospodárstva sú prostriedky z rozpočtu EÚ v hodnote 406 miliónov eur a výdavky na spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu za 106 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Celkové výdavky pre oblasť pôdohospodárstva sú na rok 2026 rozpočtované na 788 miliónov eur. Hlavnou finančnou podporou pôdohospodárstva sú prostriedky z rozpočtu EÚ v hodnote 406 miliónov eur a výdavky na spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu za 106 miliónov eur. Zároveň sú pre pôdohospodárstvo vyčlenené prostriedky štátneho rozpočtu za 271 miliónov eur a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH) 4,6 milióna eur. Vyplýva to z rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.
Z dôvodu konsolidácie verejných výdavkov sa znižujú celkové výdavky kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v sume 12,56 milióna eur a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v celkovej sume 1,9 milióna eur.
Výdavky na oblasť pôdohospodárstva sú ovplyvnené aj navýšením výdavkov v sume 852.000 eur z dôvodu personálneho posilnenia Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie na vykonávanie dozorov nad hospodárskymi subjektmi a obchodníkmi. Výdavky sú tiež ovplyvnené navýšením rozpočtu na schémy štátnej pomoci na rok 2026 o 18 miliónov eur zabezpečených vnútornou realokáciou výdavkov na úroveň 63 miliónov eur.
Výdavky Slovenska na pôdohospodárstvo (0,74 % HDP) sú takmer na úrovni priemeru krajín EÚ27 (0,9 % HDP). Zo 60 % sú tvorené z EÚ fondov, ktoré sú priamo vyplácané farmárom - priame platby vo výške 0,4 % HDP a Program rozvoja vidieka s výdavkami 0,1 % HDP.
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.
